Пересечение границы с Молдовой: ввели новые правила для водителей с Украині

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На контрольных пунктах пропуска с Молдовой введены новые требования, из-за которых многие украинские водители получают отказ во въезде. Пограничные службы соседней страны не пропускают автомобили без подтверждающего сертификата техосмотра. Это правило распространяется на все транспортные средства, независимо от их года выпуска.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Новые требования для путешествий в Молдову

Без справки о техническом состоянии автомобиля водителей просто не пропустят. Получить этот документ можно только после прохождения техосмотра на сертифицированной станции, где проверяют тормоза, освещение, выхлопную систему и другие параметры безопасности.

Что нужно иметь при себе

Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны такие документы:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение (лучше — международного образца);

техпаспорт на автомобиль;

"Зеленая карта" — международная страховка;

виньетка — подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.

Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.

Что запрещено ввозить в Молдову

Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом — оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрена конфискация товара и штраф.

Напомним, мы сообщали, что на пунктах пропуска с Румынией украинские водители все чаще сталкиваются с отказами во въезде. Соседняя страна изменила правила и теперь требует подтверждения технического состояния автомобиля. Без соответствующего документа пересечь границу, даже транзитным маршрутом, невозможно.

Также мы писали, что на границе между Украиной и Румынией ввели ограничения. Румынская пограничная служба сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий и сильными осадками временно приостановлено оформление транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров.