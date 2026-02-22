Правила въезда в Румынию для украинцев: новые требования в феврале 2026 года

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

На границе с Румынией украинские водители в последнее время сталкиваются с отказами во въезде. Соседняя страна обновила правила и требует подтверждения технического состояния авто. Без этого документа пересечь пункт пропуска невозможно даже транзитом.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сертификат техосмотра авто

Румыния ввела новые требования для въезда украинских авто. Теперь для пересечения границы обязательно нужно предъявить сертификат технического осмотра. Этот документ подтверждает, что транспортное средство исправно и безопасно для движения.

Его можно получить только на сертифицированной станции после проверки всех систем автомобиля — от тормозов до освещения и выхлопов.

Какие документы нужны на границе с Румынией

Чтобы избежать проблем, водителям следует иметь полный пакет документов:

биометрический паспорт или визу;

документы на авто;

медицинскую страховку;

подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);

военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;

доверенность, если управляете чужим авто.

Что нельзя ввозить в Румынию

Румынская таможня строго контролирует ввоз вещей. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без разрешений и наличные более 10 000 евро без декларирования.

Въезд в Румынию в 2026 году

Чтобы избежать проблем на границе, стоит заранее проверить актуальные правила въезда в Румынию в 2026 году. Украинцы, которые путешествуют без визы, должны иметь действующий биометрический загранпаспорт. В пределах Шенгенской зоны разрешено находиться до 90 дней в течение 180-дневного периода. Если поездка связана с работой или учебой, необходимо заблаговременно оформить соответствующую визу в зависимости от цели пребывания.

Во время транзита через Румынию пограничники могут потребовать подтверждение права на въезд в страну назначения или вид на жительство. Также обязательной является медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро.

Напомним, на некоторые международные рейсы Укрзализныци пассажиру надо обязательно иметь печатную версию посадочного талона. В перечне международных рейсов - поезда №009К Киев — Будапешт и №010К Будапешт — Киев, №749Д Киев — Вена и №149Д Вена — Киев. Также курсируют №140Д и №146Д Чоп — Вена и №143Д Вена — Чоп.

Также мы писали, что украинцы могут пересекать границу без визы, но должны соблюдать обязательные правила. Например, относительно максимальной продолжительности пребывания, наличия действующих документов и тому подобное. Иначе путешественникам грозят не только штраф, но и запрет на возвращение в Шенгенскую зону.