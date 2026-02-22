Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Румыния изменила условия въезда для украинцев — кого не пустят

Румыния изменила условия въезда для украинцев — кого не пустят

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 18:34
Правила въезда в Румынию для украинцев: новые требования в феврале 2026 года
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

На границе с Румынией украинские водители в последнее время сталкиваются с отказами во въезде. Соседняя страна обновила правила и требует подтверждения технического состояния авто. Без этого документа пересечь пункт пропуска невозможно даже транзитом.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сертификат техосмотра авто

Румыния ввела новые требования для въезда украинских авто. Теперь для пересечения границы обязательно нужно предъявить сертификат технического осмотра. Этот документ подтверждает, что транспортное средство исправно и безопасно для движения.

Его можно получить только на сертифицированной станции после проверки всех систем автомобиля — от тормозов до освещения и выхлопов.

Какие документы нужны на границе с Румынией

Чтобы избежать проблем, водителям следует иметь полный пакет документов:

  • биометрический паспорт или визу;
  • документы на авто;
  • медицинскую страховку;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;
  • доверенность, если управляете чужим авто.

Что нельзя ввозить в Румынию

Румынская таможня строго контролирует ввоз вещей. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без разрешений и наличные более 10 000 евро без декларирования.

Въезд в Румынию в 2026 году

Чтобы избежать проблем на границе, стоит заранее проверить актуальные правила въезда в Румынию в 2026 году. Украинцы, которые путешествуют без визы, должны иметь действующий биометрический загранпаспорт. В пределах Шенгенской зоны разрешено находиться до 90 дней в течение 180-дневного периода. Если поездка связана с работой или учебой, необходимо заблаговременно оформить соответствующую визу в зависимости от цели пребывания.

Во время транзита через Румынию пограничники могут потребовать подтверждение права на въезд в страну назначения или вид на жительство. Также обязательной является медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро.

Напомним, на некоторые международные рейсы Укрзализныци пассажиру надо обязательно иметь печатную версию посадочного талона. В перечне международных рейсов - поезда №009К Киев — Будапешт и №010К Будапешт — Киев, №749Д Киев — Вена и №149Д Вена — Киев. Также курсируют №140Д и №146Д Чоп — Вена и №143Д Вена — Чоп.

Также мы писали, что украинцы могут пересекать границу без визы, но должны соблюдать обязательные правила. Например, относительно максимальной продолжительности пребывания, наличия действующих документов и тому подобное. Иначе путешественникам грозят не только штраф, но и запрет на возвращение в Шенгенскую зону.

Одесса Румыния Одесская область Новости Одессы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации