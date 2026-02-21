Перетин кордону з Молдовою: нові правила для українських водіїв

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На пунктах пропуску з Молдовою діють вимоги, через які багатьом українським водіям відмовляють у в’їзді. Прикордонники сусідньої країни не впускають авто без сертифіката техогляду. Правило стосується всіх машин, незалежно від року випуску.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Нові вимоги для подорожей до Молдови

Без довідки про технічний стан автомобіля водіїв просто не пропустять. Отримати цей документ можна лише після проходження техогляду на сертифікованій станції, де перевіряють гальма, освітлення, вихлопну систему та інші параметри безпеки.

Що потрібно мати при собі

Крім техогляду, для безперешкодного перетину молдовського кордону потрібні такі документи:

чинний біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення (краще — міжнародного зразка);

техпаспорт на автомобіль;

"Зелена карта" — міжнародна страховка;

віньєтка — підтвердження сплати дорожнього збору Молдови.

Якщо з вами подорожує дитина — необхідно мати її паспорт або свідоцтво про народження, а у випадку поїздки лише з одним із батьків — ще й нотаріально завірену згоду на виїзд.

Що заборонено ввозити до Молдови

Молдовські прикордонники нагадують про суворі правила ввезення речей. Під забороною — зброя, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед і саджанці без документів. За порушення передбачені конфіскація товару та штраф.

Плани Молдови щодо Одещини

Молдова готує стратегію участі у відбудові України та аналізує, у яких напрямах може бути найбільш ефективною. Через обмежені ресурси Кишинів не планує конкурувати з великими країнами ЄС, а робить ставку на південь України, зокрема на співпрацю з Одеським регіоном, який є географічно близьким. Серед пріоритетів називають транспорт, логістику, ІТ та дорожню інфраструктуру — галузі, де можливі швидкі та практичні рішення. Окрему роль відводять бізнесу: Молдова прагне стати платформою для компаній, які інвестуватимуть у проєкти відновлення на півдні України.

Що ще варто знати мандрівникам за кордон

Нагадаємо, відповідно до Правил перетину державного кордону в умовах воєнного стану, право на виїзд за межі України мають чоловіки призовного віку, які супроводжують осіб з інвалідністю. Для таких поїздок найчастіше обирають залізничний транспорт, адже поїзди забезпечують більш доступні умови та зручність для людей з обмеженою мобільністю.

Також ми повідомляли, що українці можуть подорожувати до країн ЄС у межах безвізового режиму, однак зобов’язані дотримуватися встановлених вимог. Йдеться про обмеження терміну перебування — до 90 днів протягом 180-денного періоду, наявність біометричного паспорта, підтвердження мети поїздки та фінансового забезпечення. Порушення цих правил може призвести до штрафів, примусового повернення або тимчасової заборони на в’їзд до країн Шенгенської зони.

