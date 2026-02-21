Видео
Главная Одесса Граница с Молдовой — какая бумажка обязательна при пересечении

Граница с Молдовой — какая бумажка обязательна при пересечении

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 18:30
Поездка в Молдову: новые правила для украинских водителей
Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На границе с Молдовой действуют требования, из-за которых многим водителям из Украины отказывают во въезде. Пограничники соседней страны не впускают авто без сертификата техосмотра. Правило касается всех машин, независимо от года выпуска.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Новые требования для путешествий в Молдову

Без справки о техническом состоянии автомобиля водителей просто не пропустят. Получить этот документ можно только после прохождения техосмотра на сертифицированной станции, где проверяют тормоза, освещение, выхлопную систему и другие параметры безопасности.

Что нужно иметь при себе

Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны такие документы:

  • действующий биометрический или заграничный паспорт;
  • водительское удостоверение (лучше — международного образца);
  • техпаспорт на автомобиль;
  • "Зеленая карта" — международная страховка;
  • виньетка — подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.

Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.

Что запрещено ввозить в Молдову

Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом — оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрены конфискация товара и штраф.

Планы Молдовы относительно Одесской области

Молдова готовит стратегию участия в восстановлении Украины и анализирует, в каких направлениях может быть наиболее эффективной. Из-за ограниченных ресурсов Кишинев не планирует конкурировать с крупными странами ЕС, а делает ставку на юг Украины, в частности на сотрудничество с Одесским регионом, который является географически близким. Среди приоритетов называют транспорт, логистику, ИТ и дорожную инфраструктуру — отрасли, где возможны быстрые и практические решения. Отдельную роль отводят бизнесу: Молдова стремится стать платформой для компаний, которые будут инвестировать в проекты восстановления на юге Украины.

Что еще стоит знать путешественникам за границу

Напомним, согласно правилам пересечения государственной границы в условиях военного положения, право на выезд за пределы Украины имеют мужчины призывного возраста, которые сопровождают лиц с инвалидностью. Для таких поездок чаще всего выбирают железнодорожный транспорт, ведь поезда обеспечивают более доступные условия и удобство для людей с ограниченной мобильностью.

Также мы сообщали, что украинцы могут путешествовать в страны ЕС в рамках безвизового режима, однако обязаны соблюдать установленные требования. Речь идет об ограничении срока пребывания — до 90 дней в течение 180-дневного периода, наличие биометрического паспорта, подтверждение цели поездки и финансового обеспечения. Нарушение этих правил может привести к штрафам, принудительному возвращению или временному запрету на въезд в страны Шенгенской зоны.

Одесса авто Одесская область Новости Одессы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
