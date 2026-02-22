Правила в’їзду до Румунії для українців: нові вимоги у лютому 2026

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

На пунктах пропуску з Румунією українські водії масово стикаються з відмовами у в’їзді. Сусідня країна оновила правила та вимагає підтвердження технічного стану авто. Без цього документа перетнути кордон неможливо навіть транзитом.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Сертифікат техогляду авто

Румунія запровадила нові вимоги для в’їзду українських авто. Тепер для перетину кордону обов’язково потрібно пред’явити сертифікат технічного огляду. Цей документ підтверджує, що транспортний засіб справний і безпечний для руху.

Його можна отримати лише на сертифікованій станції після перевірки всіх систем автомобіля — від гальм до освітлення та вихлопів.

Які документи потрібні на кордоні з Румунією

Щоб уникнути проблем, водіям слід мати повний пакет документів:

біометричний паспорт або візу;

документи на авто;

медичну страховку;

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);

військово-обліковий документ для чоловіків віком 18–60 років;

довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Що не можна ввозити до Румунії

Румунська митниця суворо контролює ввезення речей. Заборонено перевозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, піратські товари, тварин без дозволів та готівку понад 10 000 євро без декларування.

В’їзд до Румунії у 2026 році

Щоб уникнути проблем на кордоні, варто заздалегідь перевірити актуальні правила в’їзду до Румунії у 2026 році. Українці, які подорожують без візи, повинні мати чинний біометричний закордонний паспорт. У межах Шенгенської зони дозволено перебувати до 90 днів протягом 180-денного періоду. Якщо поїздка пов’язана з роботою або навчанням, необхідно завчасно оформити відповідну візу залежно від мети перебування.

Під час транзиту через Румунію прикордонники можуть вимагати підтвердження права на в’їзд до країни призначення або посвідку на проживання. Також обов’язковою є медична страховка з покриттям щонайменше 30 тисяч євро.

Нагадаємо, на деякі міжнародні рейси Укрзалізниці пасажиру треба обов'язково мати друковану версію посадкового талону. У переліку міжнародних рейсів — потяги №009К Київ — Будапешт та №010К Будапешт — Київ, №749Д Київ — Відень і №149Д Відень — Київ. Також курсують №140Д і №146Д Чоп — Відень та №143Д Відень — Чоп.

Також ми писали, що українці можуть перетинати кордон без візи, але повинні дотримуватися обов’язкових правил. Наприклад, щодо максимальної тривалості перебування, наявності чинних документів тощо. Інакше мандрівникам загрожують не тільки штраф, але й заборона на повернення в Шенгенську зону.