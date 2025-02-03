Готовы ли одесситы к новой реформе образования — мнения людей

Ученики сидят за партами. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Уже через два года в Украине будет внедрена новая система образования. После реформирования введут 12 лет обучения, при этом для старшеклассников оставят обязательными лишь 7 предметов. В этот список не вошли химия, физика, биология, география. Их каждый подросток сможет выбрать, исходя из собственных побуждений или если они будут нужны для получения выбранной профессии.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, согласны ли с такой реформой одесситы?

Читайте также:

Реформа образования

Относительно нововведений со стороны министерства образования мнения одесситов разделились. Однако большинство убеждено, что эти реформы не очень хорошо отразятся на образовании. А такие дисциплины как физика и химия должны быть обязательными.

"Не поддерживаю, потому что и физика, и химия нужны каждому человеку", — говорит Наталья Всеволодовна.

Одесситка Наталья Всеволодовна. Фото: Новини.LIVE

Похожее мнение высказывает и Ангелина. Она считает, что профильное обучение лучше внедрять в колледжах. В школах прежде всего все же необходимо изучать все предметы.

"Общеобразовательные предметы должны быть все равно. Понимаю, что сейчас выбирают по направлению или профессии, но это можно пойти в колледжи или ПТУ. А эти предметы нужно знать, потому что без базовых знаний мы дальше также ничего не будем нести", — делится Ангелина.

Ангелина о реформе образования. Фото: Новини.LIVE

В свою очередь, Татьяна Владленовна считает, что ребенок должен знать как можно больше предметов. Для образованности не только школьников, но и личности.

"Я считаю, что культурно образованный человек должен знать чем больше предметов, тем лучше", — говорит Татьяна Владленовна.

Одесситка Татьяна Владленовна. Фото: Новини.LIVE

Изменения нужны

Однако есть и те, кто считает, что реформировать образование несомненно необходимо. Однако эти изменения нужно внедрять постепенно, чтобы не было перекосов в одну или другую сторону, а дети смогли адаптироваться.

"Сначала нужно реформировать среднюю школу, а потом уже старшие классы. Но нам нужны эти науки", — добавляет Виктория.

Одесситка Виктория о реформе образования. Фото: Новини.LIVE

В то же время Вячеслав отмечает что инициатива для него является странной. В свою же очередь предлагает улучшить методы преподавания предметов.

"Это странная инициатива, можно было бы оставить эти предметы, но реформировать преподавание", — отметил Вячеслав.

Одессит Вячеслав о реформе образования. Фото: Новини.LIVE

Реформа старшей школы, которая предусматривает переход на профильное обучение, вызывает дискуссии среди жителей. С одной стороны, изменения должны сделать образование более гибким и ориентированным на будущую профессию. С другой — многие опасаются, что сокращение обязательных предметов может негативно повлиять на общую эрудированность учеников.

Ранее мы писали, что в Украине планируется реформа образования и что она предусматривает. А также о том, что Президент отметил талантливую молодежь в международный день образования.