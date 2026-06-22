Без мероприятий и продажи топлива: в Крыму ввели ограничения

Очередь на АЗС в Саках. Фото иллюстративное: REUTERS/Alexey Pavlishak

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В Крыму в воскресенье, 21 июня, ввели экстренные ограничения. В частности, речь идет об отказе от всех уличных мероприятий, сокращении графика работы магазинов и отмене паромных рейсов. Причиной таких мер стали "последние события на полуострове и необходимость оперативной корректировки логистики".

Об этом сообщил оккупационный мэр Севастополя Михаил Развожаев, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения РаZVожаев/Telegram

Какие ограничения вводятся в Крыму

В понедельник и вторник, 22 и 23 июня, топливо в городе продавать не будут, а воспользоваться заправкой сможет только транспорт спецслужб, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Общественный транспорт будет курсировать с 05:30 до 21:00. Паромы вообще прекратят работу — не отменят только пассажирские катера.

ТЦ, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00, кафе и точки общественного питания — с 08:00 до 20:00, а мелкие магазины, киоски и аптеки определят график работы самостоятельно.

Уличное освещение включать не будут. Из-за риска перегрузки электрических сетей за пределами Севастополя могут ввести графики отключений света.

Уличные мероприятия, начиная со 22 июня, проводить не будут.

"Прошу отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Они необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях. Вместе мы обязательно справимся со всеми временными трудностями", — заявил Развожаев.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на представителя Главного управления разведки Андрея Юсова сообщало, что война между РФ и Украиной ведется не только на передовой. Продолжается борьба за снабжение войск. В частности, Силы обороны атакуют на территории Крыма логистические маршруты и объекты, которые обеспечивают оккупационную армию.

Также Новини.LIVE со ссылкой на спикера ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука писал, что оккупационные власти пытаются усилить оборону временно оккупированного Крыма. Россияне опасаются угроз со стороны Украины. В частности, речь идет о высадке десанта.