Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow У границ Одесчины патрулирует американская разведка — детали arrow

У границ Одесчины патрулирует американская разведка — детали

13 апреля 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
У границ Одесчины патрулирует американская разведка — детали
Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулирует ситуацию в Одесской области. Фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 13 апреля, американский разведчик Boeing P-8A Poseidon был замечен у южных границ Одесской области. Разведывательный самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и наблюдает за ситуацией в Одесской и Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

Читайте также:

Где патрулирует разведчик

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Важно отметить, что эта база является частью итальянских ВВС и используется не только американскими ВМС, но и другими союзниками и партнерами НАТО.

У границ Одесчины патрулирует американская разведка — детали - фото 1
Маршрут разведывательного самолета НАТО. Фото: скриншот

В настоящее время самолет проводит разведку у южных границ Одесской области, однако его маршрут пролегал также вдоль границ Румынии и Молдовы.

Boeing P-8A Poseidon — что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon — это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, разведчик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что по состоянию на сегодня, 13 апреля, россияне вывели вражеский корабль в акваторию Черного моря, однако у него нет на снаряжении ракеты. Оккупанты держат ракетоносители подальше от границ Украины, поэтому сейчас они наблюдаются только в Средиземном море.

Также мы писали, что годы назад украинские Военно-морские силы нанесли удар по знаменитому российскому крейсеру "Москва" . В результате успешной операции корабль, с помощью которого оккупанты били по Украине, пошел на дно Черного моря в 120 километрах от Одессы.

Одесса
разведка
НАТО
самолет
Черное море
Одесская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый