У границ Одесчины патрулирует американская разведка — детали
Сегодня, 13 апреля, американский разведчик Boeing P-8A Poseidon был замечен у южных границ Одесской области. Разведывательный самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и наблюдает за ситуацией в Одесской и Черном море.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.
Где патрулирует разведчик
Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Важно отметить, что эта база является частью итальянских ВВС и используется не только американскими ВМС, но и другими союзниками и партнерами НАТО.
В настоящее время самолет проводит разведку у южных границ Одесской области, однако его маршрут пролегал также вдоль границ Румынии и Молдовы.
Boeing P-8A Poseidon — что известно о самолете
Boeing P-8A Poseidon — это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, разведчик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.
Больше о ситуации в Черном море
Напомним, что по состоянию на сегодня, 13 апреля, россияне вывели вражеский корабль в акваторию Черного моря, однако у него нет на снаряжении ракеты. Оккупанты держат ракетоносители подальше от границ Украины, поэтому сейчас они наблюдаются только в Средиземном море.
Также мы писали, что годы назад украинские Военно-морские силы нанесли удар по знаменитому российскому крейсеру "Москва" . В результате успешной операции корабль, с помощью которого оккупанты били по Украине, пошел на дно Черного моря в 120 километрах от Одессы.
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