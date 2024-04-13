У границ Одесчины патрулирует американская разведка — детали

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулирует ситуацию в Одесской области. Фото: Defense Express

Сегодня, 13 апреля, американский разведчик Boeing P-8A Poseidon был замечен у южных границ Одесской области. Разведывательный самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и наблюдает за ситуацией в Одесской и Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует разведчик

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Важно отметить, что эта база является частью итальянских ВВС и используется не только американскими ВМС, но и другими союзниками и партнерами НАТО.

Маршрут разведывательного самолета НАТО. Фото: скриншот

В настоящее время самолет проводит разведку у южных границ Одесской области, однако его маршрут пролегал также вдоль границ Румынии и Молдовы.

Boeing P-8A Poseidon — что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon — это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, разведчик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что по состоянию на сегодня, 13 апреля, россияне вывели вражеский корабль в акваторию Черного моря, однако у него нет на снаряжении ракеты. Оккупанты держат ракетоносители подальше от границ Украины, поэтому сейчас они наблюдаются только в Средиземном море.

Также мы писали, что годы назад украинские Военно-морские силы нанесли удар по знаменитому российскому крейсеру "Москва" . В результате успешной операции корабль, с помощью которого оккупанты били по Украине, пошел на дно Черного моря в 120 километрах от Одессы.