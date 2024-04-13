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Ворожий корабель чергує у Чорному морі — загроза російського флоту

13 квітня 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворожий корабель чергує у Чорному морі — загроза російського флоту
Ворожий корабель у морі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 13 квітня, росіяни вивели ворожий  корабель в акваторію Чорного моря, проте він не має на спорядженні ракети. Окупанти тримають ракетоносії подалі від кордонів України, тож на зараз вони спостерігаються лише в Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • В Чорному морі 1 ворожий корабель;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 1 ворожий корабель — носій крилатих ракет "калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ Керченською протокою рух здійснили:

  • до Азовського моря — 13 суден, з них 7 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 25 суден, з них 12 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, що два роки тому українські Військово-морські сили завдали удару по знаменитому російському крейсеру "Москва". Унаслідок успішної операції корабель, за допомогою якого окупанти били по Україні, пішов на дно Чорного моря за 120 кілометрів від Одеси.

Також ми писали, що згідно з угодою 1997 року Чорноморський флот РФ залишився в Криму. Про те, як сьогодні Україна виборює своє право на море у стані війни з РФ журналісти Новини.LIVE поговорили з речником Військово-морських сил ЗС України Дмитром Плетенчуком

Додамо, що успішно виконані операції України у Чорному морі полягають у комплексній роботі усіх підрозділів Сил оборони. Проте необачність та самовпевненість ворога дуже часто грають на руку українським бійцям.

Одеса
війна
російські війська
Чорне море
Одеська область
Азовське море
Новини Одеси
флот
загроза кораблів

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