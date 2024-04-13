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Вражеский корабль дежурит в Черном море — угроза российского флота

13 апреля 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Вражеский корабль дежурит в Черном море — угроза российского флота
Вражеский корабль в море. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на сегодня, 13 апреля, россияне вывели вражеский корабль в акваторию Черного моря, однако у него нет на снаряжении ракет. Оккупанты держат ракетоносители подальше от границ Украины, поэтому сейчас они наблюдаются только в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море 1 вражеский корабль;
  • В Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 1 вражеский корабль — носитель крылатых ракет "калибр" общим залпом до 8 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ Керченским проливом движение совершили:

  • к Азовского моря – 13 судов, из них 7 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 25 судов, из них 12 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о вражеском флоте

Напомним, что два года назад украинские военно-морские силы нанесли удар по знаменитому российскому крейсеру "Москва". В результате успешной операции корабль, с помощью которого оккупанты били по Украине, пошел на дно Черного моря в 120 километрах от Одессы.

Также мы писали, что согласно соглашению 1997 Черноморский флот РФ остался в Крыму. О том, как сегодня Украина борется за свое право на море в состоянии войны с РФ журналисты Новини.LIVE поговорили с спикером Военно-морских сил ВС Украины Дмитрием Плетенчуком.

Добавим, что успешно выполненные операции Украины в Черном море состоят в комплексной работе всех подразделений Сил обороны. Однако и опрометчивость и самоуверенность врага часто играют на руку украинским бойцам.

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российские войска
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