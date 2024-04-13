Біля кордонів Одещини патрулює американська розвідка — деталі
Сьогодні, 13 квітня, американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon був помічений біля південних кордонів Одеської області. Розвідувальний літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та спостерігає за ситуацією на Одещині та у Чорному морі.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.
Де патрулює розвідувальник
Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Важливо відзначити, що ця база є частиною італійських ВПС і використовується не лише американськими ВМС, а й іншими союзниками та партнерами НАТО.
Наразі літак проводить розвідку біля південних кордонів Одеської області, проте його маршрут пролягав також вздовж кордону Румунії та Молдови.
Boeing P-8A Poseidon — що відомо про літак
Boeing P-8A Poseidon — це ключовий військовий патрульний літак, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції.
Більше про ситуацію у Чорному морі
Нагадаємо, що станом на сьогодні, 13 квітня, росіяни вивели ворожий корабель в акваторію Чорного моря, проте він не має на спорядженні ракети. Окупанти тримають ракетоносії подалі від кордонів України, тож на зараз вони спостерігаються лише в Середземному морі.
Також ми писали, що два роки тому українські Військово-морські сили завдали удару по знаменитому російському крейсеру "Москва". Унаслідок успішної операції корабель, за допомогою якого окупанти били по Україні, пішов на дно Чорного моря за 120 кілометрів від Одеси.
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