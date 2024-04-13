Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Біля кордонів Одещини патрулює американська розвідка — деталі arrow

Біля кордонів Одещини патрулює американська розвідка — деталі

13 квітня 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Біля кордонів Одещини патрулює американська розвідка — деталі
Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулює ситуацію біля Одещини. Фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 13 квітня, американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon був помічений біля південних кордонів Одеської області. Розвідувальний літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та спостерігає за ситуацією на Одещині та у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Де патрулює розвідувальник

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Важливо відзначити, що ця база є частиною італійських ВПС і використовується не лише американськими ВМС, а й іншими союзниками та партнерами НАТО. 

Біля кордонів Одещини патрулює американська розвідка — деталі - фото 1
Маршрут розвідувального літака НАТО. Фото: скриншот

Наразі літак проводить розвідку біля південних кордонів Одеської області, проте його маршрут пролягав також вздовж кордону Румунії та Молдови. 

Boeing P-8A Poseidon — що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon — це ключовий військовий патрульний літак, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 13 квітня, росіяни вивели ворожий корабель в акваторію Чорного моря, проте він не має на спорядженні ракети. Окупанти тримають ракетоносії подалі від кордонів України, тож на зараз вони спостерігаються лише в Середземному морі.

Також ми писали, що два роки тому українські Військово-морські сили завдали удару по знаменитому російському крейсеру "Москва". Унаслідок успішної операції корабель, за допомогою якого окупанти били по Україні, пішов на дно Чорного моря за 120 кілометрів від Одеси.

Одеса
розвідка
НАТО
літак
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен