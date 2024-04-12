Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Літак НАТО слідкує за берегами Одещини — подробиці розвідувальної місії arrow

Літак НАТО слідкує за берегами Одещини — подробиці розвідувальної місії

12 квітня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Літак НАТО слідкує за берегами Одещини — подробиці розвідувальної місії
Літак Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Американська авіація кружляє над акваторією Чорного моря, зараз, 12 квітня. Зафіксовано літак США, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює повітряний простір Румунії та моніторить ситуацію біля південних берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Звідки злетів літак

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.
 

Літак НАТО слідкує за берегами Одещини — подробиці розвідувальної місії - фото 1
Де патрулює літак НАТО. Фото: скриншот

Чим відомий Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Оснований на пасажирському літаку Boeing 737-800ERX, P-8A відрізняється від свого комерційного аналога спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Додамо, що повітряне судно допомагає українським військовим знищувати російські кораблі. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 12 квітня, в акваторії Чорного моря не спостерігається російського флоту. Проте в Азовському та Середземному ворожі кораблі присутні та становлять загрозу ракетного обстрілу.

Також ми писали, що згідно з угодою 1997 року Чорноморський флот РФ залишився в Криму. Про те, як сьогодні Україна виборює своє право на море у стані війни з РФ журналісти Новини.LIVE поговорили з речником Військово-морських сил ЗС України Дмитром Плетенчуком

Додамо, що ворог підсилив дронову активність у зв'язку з тим, що у нього відсутній А-50, який до цього надавав повітряні розвіддані. Тож росіяни намагаються таким чином компенсувати втрату літака.

Одеса
НАТО
літак
Чорне море
Одеська область
Одеський порт
Новини Одеси
авіація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен