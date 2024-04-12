Літак НАТО слідкує за берегами Одещини — подробиці розвідувальної місії

Літак Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express

Американська авіація кружляє над акваторією Чорного моря, зараз, 12 квітня. Зафіксовано літак США, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює повітряний простір Румунії та моніторить ситуацію біля південних берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Звідки злетів літак

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.



Де патрулює літак НАТО. Фото: скриншот

Чим відомий Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Оснований на пасажирському літаку Boeing 737-800ERX, P-8A відрізняється від свого комерційного аналога спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Додамо, що повітряне судно допомагає українським військовим знищувати російські кораблі.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 12 квітня, в акваторії Чорного моря не спостерігається російського флоту. Проте в Азовському та Середземному ворожі кораблі присутні та становлять загрозу ракетного обстрілу.



Також ми писали, що згідно з угодою 1997 року Чорноморський флот РФ залишився в Криму. Про те, як сьогодні Україна виборює своє право на море у стані війни з РФ журналісти Новини.LIVE поговорили з речником Військово-морських сил ЗС України Дмитром Плетенчуком.



Додамо, що ворог підсилив дронову активність у зв'язку з тим, що у нього відсутній А-50, який до цього надавав повітряні розвіддані. Тож росіяни намагаються таким чином компенсувати втрату літака.