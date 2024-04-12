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Самолет НАТО следит за берегами Одесской области — подробности разведывательной миссии

12 апреля 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолет НАТО следит за берегами Одесской области — подробности разведывательной миссии
Самолет Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Американская авиация кружит над акваторией Черного моря, сейчас, 12 апреля. Зафиксирован самолет США, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство Румынии и мониторит ситуацию у южных берегов Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Откуда взлетел самолет

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Самолет НАТО следит за берегами Одесской области — подробности разведывательной миссии - фото 1
Где патрулирует самолет НАТО Фото: скриншот

Чем известен Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Добавим, что воздушное судно помогает украинским военным уничтожать российские корабли.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что на сегодня, 12 апреля, в акватории Черного моря не наблюдается российского флота. Однако в Азовском и Средиземном вражеских кораблях присутствуют и представляют угрозу ракетных обстрелов.

Также мы писали, что согласно соглашению 1997 Черноморский флот РФ остался в Крыму. О том, как сегодня Украина борется за свое право на море в состоянии войны с РФ журналисты Новини.LIVE поговорили с спикером Военно-морских сил ВС Украины Дмитрием Плетенчуком.

Добавим, что враг усилил дроновую активность в связи с тем, что у него отсутствует А-50, который до этого предоставлял воздушные разведданные. Так что россияне пытаются таким образом компенсировать потерю самолета.

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