Ворог вивів на чергування корабель — яка загроза

Ворожий корабель чергує у морі. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 12 квітня, в акваторії Чорного моря не спостерігається російського флоту. Проте в Азовському та Середземному ворожі кораблі присутні та становлять загрозу ракетного обстрілу.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

В Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 4 ворожі кораблі, серед яких 3 носіЇ крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ Керченською протокою рух здійснили:

до Азовського моря – 15 суден, з них 6 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 15 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Ситуація у Чорному морі

Нагадаємо, що успішно виконані операції України у Чорному морі полягають у комплексній роботі усіх підрозділів Сил оборони. Проте і необачність та самовпевненість ворога дуже часто грають на руку українським бійцям.



Також ми писали, що згідно з угодою 1997 року Чорноморський флот РФ залишився в Криму. Про те, як сьогодні Україна виборює своє право на море у стані війни з РФ журналісти Новини.LIVE поговорили з речником Військово-морських сил ЗС України Дмитром Плетенчуком.



Додамо, що російська армія втратила можливість мінувати акваторію Чорного моря. Наразі сили оборони України активно працюють над безпекою зернового коридору, через який іде експорт збіжжя та інших продуктів.