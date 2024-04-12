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Враг вывел на дежурство корабль — какая угроза

12 апреля 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг вывел на дежурство корабль — какая угроза
Вражеский корабль дежурит в море. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 12 апреля, в акватории Черного моря не наблюдается российского флота. Однако в Азовском и Средиземном вражеские корабли присутствуют и представляют угрозу ракетных обстрелов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • В Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 4 вражеских корабля, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ Керченским проливом движение совершили:

  • к Азовского моря – 15 судов, из них 6 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 15 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Ситуация в Черном море

Напомним, что успешно выполненные операции Украины в Черном море состоят в комплексной работе всех подразделений Сил обороны. Однако и опрометчивость и самоуверенность врага часто играют на руку украинским бойцам.

Также мы писали, что согласно соглашению 1997 Черноморский флот РФ остался в Крыму. О том, как сегодня Украина борется за свое право на море в состоянии войны с РФ журналисты Новини.LIVE поговорили с спикером Военно-морских сил ВС Украины Дмитрием Плетенчуком.

Добавим, что российская армия упустила возможность минировать акваторию Черного моря. В настоящее время силы обороны Украины активно работают над безопасностью зернового коридора, через который идет экспорт зерна и других продуктов.

Одесса
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Черное море
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Одесская область
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