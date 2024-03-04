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У границ Одесчины патрулирует американский разведчик — какая цель

4 марта 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
У границ Одесчины патрулирует американский разведчик — какая цель
P-8A Poseidon. Фото: Military.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Активность американской авиации замечена у южных границ Одесской области. Над Черным морем фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут американского самолета. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

История создания

Boeing P-8A Poseidon был разработан по заказу Военно-морских сил США (US Navy) для замены более старых самолетов P-3 Orion. Первый полет состоялся в апреле 2009 года и в 2013 году самолет начал службу в составе ВМС США.

Напомним, что Россия разместила в Крыму береговые ракетные комплексы "Бастион-П" — носители сверхзвуковых ракет "Оникс". Однако запас таких ракет у врага достаточно ограничен.

Добавим, что на утро 4 марта в Черном море на рейде сейчас наблюдается одно судно, которое держится ближе к берегам временно оккупированного Крыма. В Средиземное море враг вывел еще один корабль, всего два ракетоносителя находятся на дежурстве.

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