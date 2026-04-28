Бизнес на миллионы: кто из одесситов попал в рейтинг богачей

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области 4431 предприниматель вошел во всеукраинский рейтинг бизнесменов по итогам 2026 года. В список попали люди, чей доход составляет от 10 млн грн в год и которые вовремя подают финансовую отчетность. По количеству таких предпринимателей регион занял пятое место в Украине.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на аналитический сервис Опендатабот.

Рейтинг бизнесменов. Фото: скриншот с Опендатабот

Кто из одесситов среди первых в списке

Самые высокие позиции среди известных для региона фамилий заняли братья Музалевы. Борис Музалев стал шестым в области с доходом 6,815 млрд грн. Его считают одним из основателей торговой группы Таврия В, которая является одним из самых успешных ритейл-бизнесов юга Украины. Также его имя связывают с девелопментом и коммерческой недвижимостью.

Сразу за ним расположился Михаил Музалев, который занял седьмое место с доходом 6,243 млрд грн. Он представляет ту же бизнес-группу и работает в сфере торговли и корпоративного управления семейным бизнесом.

Одиннадцатым в регионе стал Александр Шаргородский с доходом 3,980 млрд грн. Он менее публичный, однако хорошо известен в бизнес-среде Одесской области как крупный предприниматель, связанный с оптовой торговлей, инвестициями и корпоративными активами.

Читайте также:

На 13-м месте оказался Владислав Бурда с доходом 3,012 млрд грн. Он является основателем группы RedHead Family Corporation и сети Антошка. Это один из самых известных украинских предпринимателей в сфере детских товаров, ритейла и импорта.

Портовая инфраструктура

В первую тридцатку также вошел Егор Гребенников. Он занял 28 место с доходом 2,196 млрд грн. Бизнесмена связывают с портовой сферой, логистикой, перевалкой грузов, морской инфраструктурой и инвестициями.

Отдельно в рейтинге остается Андрей Ставницер, который занял 83-е место с доходом 891,4 млн грн. Это один из самых известных предпринимателей Одесской области, совладелец группы TIS, связанной с портом Южный, зерновым экспортом, логистикой и международными инвестициями.

Громкие фамилии в списке

Среди громких одесских фамилий в списке есть и Борис Кауфман, который занял 1894-е место с доходом 37,3 млн грн. Его связывают с гостиничным бизнесом, аэропортом, недвижимостью, финансовыми активами и крупными корпоративными структурами. Имя предпринимателя неоднократно звучало в резонансных делах и громких новостях.

