Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Бизнес на миллионы: кто из одесситов попал в рейтинг богачей

Бизнес на миллионы: кто из одесситов попал в рейтинг богачей

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 17:31
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области 4431 предприниматель вошел во всеукраинский рейтинг бизнесменов по итогам 2026 года. В список попали люди, чей доход составляет от 10 млн грн в год и которые вовремя подают финансовую отчетность. По количеству таких предпринимателей регион занял пятое место в Украине.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на аналитический сервис Опендатабот.

Рейтинг бизнесменов. Фото: скриншот с Опендатабот

Кто из одесситов среди первых в списке

Самые высокие позиции среди известных для региона фамилий заняли братья Музалевы. Борис Музалев стал шестым в области с доходом 6,815 млрд грн. Его считают одним из основателей торговой группы Таврия В, которая является одним из самых успешных ритейл-бизнесов юга Украины. Также его имя связывают с девелопментом и коммерческой недвижимостью.

Сразу за ним расположился Михаил Музалев, который занял седьмое место с доходом 6,243 млрд грн. Он представляет ту же бизнес-группу и работает в сфере торговли и корпоративного управления семейным бизнесом.

Одиннадцатым в регионе стал Александр Шаргородский с доходом 3,980 млрд грн. Он менее публичный, однако хорошо известен в бизнес-среде Одесской области как крупный предприниматель, связанный с оптовой торговлей, инвестициями и корпоративными активами.

Читайте также:

На 13-м месте оказался Владислав Бурда с доходом 3,012 млрд грн. Он является основателем группы RedHead Family Corporation и сети Антошка. Это один из самых известных украинских предпринимателей в сфере детских товаров, ритейла и импорта.

Портовая инфраструктура

В первую тридцатку также вошел Егор Гребенников. Он занял 28 место с доходом 2,196 млрд грн. Бизнесмена связывают с портовой сферой, логистикой, перевалкой грузов, морской инфраструктурой и инвестициями.

Отдельно в рейтинге остается Андрей Ставницер, который занял 83-е место с доходом 891,4 млн грн. Это один из самых известных предпринимателей Одесской области, совладелец группы TIS, связанной с портом Южный, зерновым экспортом, логистикой и международными инвестициями.

Громкие фамилии в списке

Среди громких одесских фамилий в списке есть и Борис Кауфман, который занял 1894-е место с доходом 37,3 млн грн. Его связывают с гостиничным бизнесом, аэропортом, недвижимостью, финансовыми активами и крупными корпоративными структурами. Имя предпринимателя неоднократно звучало в резонансных делах и громких новостях.

Как ранее сообщали Новини.LIVE глава Приморской райадминистрации Одессы Марат Королев подал декларацию. За 2025 год он получил 774 765 грн. Жена задекларировала доход от предпринимательской деятельности — 900 138 грн. Также в декларации есть денежные подарки детям. Дочь получила 90 000 грн, и еще 90 000 грн задекларировано для сына. Кроме этого, члены семьи получали государственные выплаты - по 1000 грн по программам "еПоддержка" и "Зимняя поддержка".

Также Новини.LIVE писали, что депутат Одесского городского совета Олег Звягин подал годовую декларацию за 2025 год. Он пользуется квартирой площадью 115,2 м². Она оформлена на другого гражданина, но право пользования имеют сам депутат, его жена и дочь. Стоимость жилья на момент приобретения составляла 2 020 223 грн. В семье есть три автомобиля. Жена владеет Toyota RAV4 2017 года, который указан как похищенный. Сам депутат имеет Nissan Murano 2017 года. Также в 2025 году он приобрел новый BYD Song Plus 2024 года за 935 200 грн.

Новости Одессы бизнес предприниматели
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации