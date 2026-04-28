Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Бізнес на мільйони: хто з одеситів потрапив до рейтингу багатіїв

Бізнес на мільйони: хто з одеситів потрапив до рейтингу багатіїв

Дата публікації: 28 квітня 2026 17:31
Бізнес на мільйони: хто з одеситів потрапив до рейтингу багатіїв
Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області 4431 підприємець увійшов до всеукраїнського рейтингу бізнесменів за підсумками 2026 року. До списку потрапили люди, чий дохід становить від 10 млн грн на рік і які вчасно подають фінансову звітність. За кількістю таких підприємців регіон посів п’яте місце в Україні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на аналітичний сервіс Опендатабот.

Бізнес на мільйони: хто з одеситів потрапив до рейтингу багатіїв - фото 1
Рейтинг бізнесменів. Фото: скриншот з Опендатабот

Хто з одеситів серед перших у списку

Найвищі позиції серед відомих для регіону прізвищ посіли брати Музалеви. Борис Музалев став шостим в області з доходом 6,815 млрд грн. Його вважають одним із засновників торговельної групи Таврія В, що є одним із найуспішніших ритейл-бізнесів півдня України. Також його ім’я пов’язують із девелопментом та комерційною нерухомістю.

Одразу за ним розташувався Михайло Музалев, який посів сьоме місце з доходом 6,243 млрд грн. Він представляє ту ж бізнес-групу та працює у сфері торгівлі й корпоративного управління сімейним бізнесом.

Одинадцятим у регіоні став Олександр Шаргородський із доходом 3,980 млрд грн. Він менш публічний, однак добре відомий у бізнес-середовищі Одещини як великий підприємець, пов’язаний з оптовою торгівлею, інвестиціями та корпоративними активами.

Читайте також:

На 13-му місці опинився Владислав Бурда з доходом 3,012 млрд грн. Він є засновником групи RedHead Family Corporation та мережі Антошка. Це один із найвідоміших українських підприємців у сфері дитячих товарів, ритейлу та імпорту.

Портова інфраструктура

До першої тридцятки також увійшов Єгор Гребенніков. Він посів 28 місце з доходом 2,196 млрд грн. Бізнесмена пов’язують із портовою сферою, логістикою, перевалкою вантажів, морською інфраструктурою та інвестиціями.

Окремо в рейтингу залишається Андрій Ставніцер, який посів 83-тє місце з доходом 891,4 млн грн. Це один із найвідоміших підприємців Одещини, співвласник групи TIS, пов’язаної із портом Південний, зерновим експортом, логістикою та міжнародними інвестиціями.

Гучні прізвища у списку

Серед гучних одеських прізвищ у списку є й Борис Кауфман, який посів 1894-те місце з доходом 37,3 млн грн. Його пов’язують із готельним бізнесом, аеропортом, нерухомістю, фінансовими активами та великими корпоративними структурами. Ім’я підприємця неодноразово звучало у резонансних справах та гучних новинах.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE голова Приморської райадміністрації Одеси Марат Корольов подав декларацію. За 2025 рік він отримав 774 765 грн. Дружина задекларувала дохід від підприємницької діяльності — 900 138 грн. Також у декларації є грошові подарунки дітям. Донька отримала 90 000 грн, і ще 90 000 грн задекларовано для сина. Окрім цього, члени родини отримували державні виплати — по 1000 грн за програмами "єПідтримка" та "Зимова підтримка".

Також Новини.LIVE писали, що депутат Одеської міської ради Олег Звягін подав річну декларацію за 2025 рік. Він користується квартирою площею 115,2 м². Вона оформлена на іншого громадянина, але право користування мають сам депутат, його дружина та донька. Вартість житла на момент придбання становила 2 020 223 грн. У родині є три автомобілі. Дружина володіє Toyota RAV4 2017 року, який зазначений як викрадений. Сам депутат має Nissan Murano 2017 року. Також у 2025 році він придбав новий BYD Song Plus 2024 року за 935 200 грн.

Новини Одеси бізнес підприємці
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
