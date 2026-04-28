Бізнес на мільйони: хто з одеситів потрапив до рейтингу багатіїв

В Одеській області 4431 підприємець увійшов до всеукраїнського рейтингу бізнесменів за підсумками 2026 року. До списку потрапили люди, чий дохід становить від 10 млн грн на рік і які вчасно подають фінансову звітність. За кількістю таких підприємців регіон посів п’яте місце в Україні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на аналітичний сервіс Опендатабот.

Хто з одеситів серед перших у списку

Найвищі позиції серед відомих для регіону прізвищ посіли брати Музалеви. Борис Музалев став шостим в області з доходом 6,815 млрд грн. Його вважають одним із засновників торговельної групи Таврія В, що є одним із найуспішніших ритейл-бізнесів півдня України. Також його ім’я пов’язують із девелопментом та комерційною нерухомістю.

Одразу за ним розташувався Михайло Музалев, який посів сьоме місце з доходом 6,243 млрд грн. Він представляє ту ж бізнес-групу та працює у сфері торгівлі й корпоративного управління сімейним бізнесом.

Одинадцятим у регіоні став Олександр Шаргородський із доходом 3,980 млрд грн. Він менш публічний, однак добре відомий у бізнес-середовищі Одещини як великий підприємець, пов’язаний з оптовою торгівлею, інвестиціями та корпоративними активами.

На 13-му місці опинився Владислав Бурда з доходом 3,012 млрд грн. Він є засновником групи RedHead Family Corporation та мережі Антошка. Це один із найвідоміших українських підприємців у сфері дитячих товарів, ритейлу та імпорту.

Портова інфраструктура

До першої тридцятки також увійшов Єгор Гребенніков. Він посів 28 місце з доходом 2,196 млрд грн. Бізнесмена пов’язують із портовою сферою, логістикою, перевалкою вантажів, морською інфраструктурою та інвестиціями.

Окремо в рейтингу залишається Андрій Ставніцер, який посів 83-тє місце з доходом 891,4 млн грн. Це один із найвідоміших підприємців Одещини, співвласник групи TIS, пов’язаної із портом Південний, зерновим експортом, логістикою та міжнародними інвестиціями.

Гучні прізвища у списку

Серед гучних одеських прізвищ у списку є й Борис Кауфман, який посів 1894-те місце з доходом 37,3 млн грн. Його пов’язують із готельним бізнесом, аеропортом, нерухомістю, фінансовими активами та великими корпоративними структурами. Ім’я підприємця неодноразово звучало у резонансних справах та гучних новинах.

