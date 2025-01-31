Производство брендовых сумок в Одессе.

Фальсификат, найденный следователями. Фото: Бюро экономической безопасности

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Харьковчанка в Одессе подделывала спортивные сумки известных брендов и продавала их. В итоге подозреваемая нанесла ущерб компании-правовладельцу на 16, 7 миллионов гривен, за что ей грозит до трех лет лишения свободы и штраф от 15 до 20 миллионов 187 тысяч.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

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Подробности дела

64-летняя женщина в 2024 году наладила на одном из крупнейших в Украине промтоварных рынков незаконную продажу товаров с фальсифицированными логотипами всемирно известных торговых марок. Для этого она приобрела в пользование контейнер, где и хранила контрафакт. Следователи Бюро экономической безопасности провели обыск и обнаружили более 20 тысяч сумок и рюкзаков стоимостью 10,3 миллиона гривен.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по части 3 статьи 229-й УК Украины, а именно по факту незаконного использования знаков для товаров и фирменного наименования. За это ей грозит штраф от 15 миллионов до 20 миллионов 187 тысяч гривен и лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, недавно мы писали об одессите у которого изъяли миллион контрафактных сигарет. А также о мужчине, который украл 9 миллионов на китайской обуви.