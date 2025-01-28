Как одесситы пережили очередную атаку со стороны России

Сгоревшие машины во дворе многоэтажного дома. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Под утро россияне направили на Одессу крылатую ракету "Искандер" и 7 Shahed. В целом же по одесскому региону было выпущено 11 таких дронов. Все объекты были уничтожены в воздухе и не достигли цели. Однако обломки упали на жилой массив, где мирно спали люди.

Как пережили минувшую ночь одесситы и что им пришлось испытать за время атаки, видели журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Атака на Одессу

Обычный многоэтажный дом... Таких в Одессе сотни. Под утро люди мирно спали, многие даже не услышали сигнала тревоги. Разбудил страшный взрыв. Первое, что начали делать будить родных и близких. Дальше уже по инерции.

"Я услышала взрыв и сразу бросилась к дочери, забрала ее из комнаты и закрыла в ванной. Потом бросилась посмотреть что с машиной, которую купила год назад, но к сожалению, от нее остался только номер. Я выбежала во двор и хотела отогнать машину, но было уже поздно — машина сгорела дотла", — рассказывает Алла.

Пострадавшая одесситка Алла. Фото: Новини.LIVE

Удар дрона пришелся на детскую площадку недалеко, где стояла машина Аллы. Женщина признается от волнения поднялся сахар, едва вернулась в квартиру. От страха у собаки случился сердечный приступ, едва откачали.

"Очень жаль машину, долго на нее собирала средства, и остаться без машины — мне как инвалиду второй группы очень тяжело, для меня это было средство передвижения. Даже не знаю, как теперь быть. Но, слава Богу, что все живы и здоровы", — говорит Алла.

Дроны уничтожили машины одесситов. Фото: Новини.LIVE

Без машины на какое-то время остался и Анатолий. К счастью, она не сгорела, но довольно сильно пострадала, теперь нужен ремонт, а во сколько он обойдется пока говорить рано. Мужчина признается, что до сих пор не отошел от стресса.

"Это очень сильный стресс. Пока не понимаю, что произошло. В машине выбито стекло с правой стороны, треснуло лобовое стекло, есть пробоины на кузове. Не знаю, будет ли компенсация. Но в стране такое происходит, что всем нужна компенсация, и выплатят ее или нет, это очень сомнительно. Даже не знаю, к кому за этой компенсацией обращаться", — говорит Анатолий.

.

Машина Анатолия после прилета дрона. Фото: Новини.LIVE

Почти все квартиры остались без окон. Фото: Новини.LIVE

Стекла все выбило в результате взрывной волны. Фото: Новини.LIVE

Почти во всех квартирах выбиты окна, а некоторые жильцы остались и без дверей. Люди отмечают, что коммунальщики приехали достаточно быстро и начали работу по уборке территории.

Количество пострадавших

По данным Одесского горсовета в результате утренней атаки на Одессу в Киевском районе повреждено более 900 окон в 10 домах. Сейчас коммунальщики помогают людям закрывать оконные проемы пленкой и ОСБ-листами.

На месте развернут городской оперативный штаб, где можно подать документы на получение материальной помощи из городского бюджета и по программе ''єВідновлення''.

Ранее мы писали, что минувшей ночью враг атаковал Харьковскую и Одесскую области. А также, что Франция отправит Украине истребители.