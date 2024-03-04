Пора запастись водой — где в Одессе отключат водоснабжение
Сегодня, 4 марта, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Ильфа и Петрова – все дома;
- просп. Небесной Сотни – все дома;
- просп. Ак. Глушко – все дома;
- ул. Ак. Королева – все дома.
- ул. Евгения Чикаленко – все дома;
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Напомним, что до конца отопительного сезона в Украине не планируют повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.
Также мы писали, что долг Одессы за теплоснабжение составляет сейчас более одного миллиарда гривен. Часть жителей города уже фигурируют в судебных процессах.
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