Пора запастись водой — где в Одессе отключат водоснабжение

Одесситы в очереди за водой. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 4 марта, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Ильфа и Петрова – все дома;

просп. Небесной Сотни – все дома;

просп. Ак. Глушко – все дома;

ул. Ак. Королева – все дома.

ул. Евгения Чикаленко – все дома;

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, что до конца отопительного сезона в Украине не планируют повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

Также мы писали, что долг Одессы за теплоснабжение составляет сейчас более одного миллиарда гривен. Часть жителей города уже фигурируют в судебных процессах.