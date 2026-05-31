Часть Одесской области около недели будет без газа: адреса

Человек зажигает газ. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Березовском районе Одесской области временно прекратят подачу газа в семи населенных пунктах. Отключение продлится около недели. Причина — плановые работы на сетях среднего давления. Возвращение газоснабжения ожидают в течение нескольких дней после завершения работ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Одесагаз".

Причина работ

В АО "Одессагаз" сообщили, что на газовых сетях среднего давления будут проводить технические работы. Из-за этого необходимо полностью остановить подачу газа в отдельных селах района.

Села без газа

Без газоснабжения останутся:

Кринички

Чудское

Даниловка

Ставковое

Ровно

Анатольевка

Михайло-Александровка

Сроки восстановления

Отключение будет действовать с 07:00 3 июня до 10:00 8 июня. Восстановление подачи газа ожидается ориентировочно с 8 по 12 июня, до 17:00.

Рекомендации жителям

Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами на время отсутствия газа. Также газовики отмечают необходимость обеспечить доступ к оборудованию в домах для безопасного восстановления поставок.

Цены на газ

В июне одесситы будут платить за газ без повышения тарифов. Для бытовых потребителей цена остается на уровне 7,96 грн за кубометр. Доставка газа от "Одессагаз" составляет 1,308 грн за кубометр. Эти тарифы действуют в рамках государственного регулирования во время военного положения.

Для бизнеса стоимость транспортировки газа составляет 501,97 грн за тысячу кубометров. Это существенно больше, чем в предыдущие годы — рост достигает около 305% по сравнению с позапрошлым годом.

