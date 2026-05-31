Частина Одещини близько тижня буде без газу: адреси

Людина запалює газ. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Березівському районі Одеської області тимчасово припинять подачу газу в семи населених пунктах. Відключення триватиме близько тижня. Причина — планові роботи на мережах середнього тиску. Повернення газопостачання очікують упродовж кількох днів після завершення робіт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Одесагаз".

Причина робіт

В АТ "Одесагаз" повідомили, що на газових мережах середнього тиску проводитимуть технічні роботи. Через це необхідно повністю зупинити подачу газу в окремих селах району.

Села без газу

Без газопостачання залишаться:

Кринички

Чудське

Данилівка

Ставкове

Рівне

Анатолівка

Михайло-Олександрівка

Терміни відновлення

Відключення діятиме з 07:00 3 червня до 10:00 8 червня. Відновлення подачі газу очікується орієнтовно з 8 по 12 червня, до 17:00.

Читайте також:

Рекомендації мешканцям

Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами на час відсутності газу. Також газовики наголошують на необхідності забезпечити доступ до обладнання в будинках для безпечного відновлення постачання.

Ціни на газ

У червні одесити платитимуть за газ без підвищення тарифів. Для побутових споживачів ціна залишається на рівні 7,96 грн за кубометр. Доставка газу від "Одесагаз" становить 1,308 грн за кубометр. Ці тарифи діють у межах державного регулювання під час воєнного стану.

Для бізнесу вартість транспортування газу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів. Це суттєво більше, ніж у попередні роки — зростання сягає близько 305% порівняно з позаминулим роком.

Як повідомляли Новини.LIVE, у червні в Одесі й надалі діятиме єдиний міський тариф на платне паркування, а саме 30 гривень за годину. Саме така вартість встановлена на офіційних майданчиках у центральній частині міста та біля найбільш завантажених вулиць.

Також Новини.LIVE писали, що у червні тарифи на воду для жителів Одеси поки залишаться без змін. Одесити й надалі платитимуть за розцінками, які діють ще з 2022 року. Водночас "Інфоксводоканал" уже опублікував проєкт нових тарифів, за яким водопостачання та каналізація можуть подорожчати майже у 2,7 раза.