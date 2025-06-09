Почему США интересует Черное море и ресурсы Украины

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на военную помощь и публичную поддержку, стратегические интересы США в Украине значительно шире, чем это может показаться на первый взгляд. В центре внимания — доступ к природным ресурсам, стабильность в Черноморском регионе и глобальный баланс безопасности. Имеет ли нынешнее партнерство шанс перерасти в долгосрочное соглашение с Вашингтоном?

Об этом журналисты Новини.LIVE в эксклюзивном интервью спросили у экс-посла Украины в США (2015 — 2019) Валерия Чалого.

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Партнерство Украины и США

В течение трех лет полномасштабной войны Украина постепенно выстраивает новую архитектуру безопасности вместе с западными партнерами. Но, как признают дипломаты, стратегическое партнерство — это не только поставки оружия. Чтобы удержать интерес Вашингтона, Киев должен предложить больше. Идея привлечения США к освоению украинских полезных ископаемых с одной стороны заманчива, однако не учтены все риски.

"Сама идея заинтересовать Америку — это, безусловно, правильная логика. Но если это будет так, как с минеральными ресурсами, то это не самый лучший путь. Там нарушен закон о международных долгах Украины, потому что власть и парламент обошли действующее законодательство относительно ресурсов и территорий", — отмечает экс-посол.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый о партнерстве Украины и США. Фото: Новости.LIVE

Такая стратегия делает государство уязвимым — вместо долгосрочной безопасности оно рискует потерять контроль над ключевыми секторами. Ресурсы могут быть дополнением к партнерству, но не его основой. Особенно если подобные пункты уже звучали в договоренностях с другими государствами.

"Не только Америка. У нас были соглашения с Британией, Францией, Германией. И там также шла речь о сотрудничестве по минеральным ресурсам. Но если мы снова пойдем по пути "заинтересовать ископаемыми" — это не лучший вариант", — говорит эксперт.

Газодобывающая башня в море. Фото: krymu.org

Одна из главных ошибок предыдущих этапов внешней политики Украины — персонификация отношений. Как правило, сотрудничество строилось на контактах между отдельными лидерами или правительствами, а не между государствами как институциями. Это создает угрозу, что со сменой власти — в Киеве или в Вашингтоне — стратегия может разрушиться. Украине нужна стабильная договорная рамка, которая будет работать независимо от того, кто будет в Белом доме или Банковой.

"Не вечен будет Трамп, не вечен Зеленский - в политическом смысле. Нам нужно создать долгосрочную рамку. Такую, которая бы работала независимо от фамилий президентов. Стратегическое партнерство должно быть постоянным", — отмечает экс-посол Украины в США, Валерий Чалый.

Экспосол Украины в США Валерий Чалый о полезных ископаемых Украины. фото: Новости.LIVE

Ставка на личные контакты в нынешней войне дала результат, но будущее требует институционализации. В этом смысле примером является Израиль, который имеет систему сотрудничества по безопасности с США, независимо от политической конъюнктуры.

Черное море — точка соприкосновения интересов

Украина сегодня фактически стала гарантом свободы судоходства. От способности удерживать ситуацию зависит не только экспорт зерна, но и бесперебойная логистика для всего Южного фланга НАТО. Чалый убежден: для Вашингтона поражение Украины будет означать не только репутационный удар, но и реальные геостратегические потери — от Балкан до Кавказа. А главное — такой сценарий будет сигналом для Китая.

"Если Россия будет контролировать проход судов в Черном море, то Китай будет делать то же самое возле Тайваня. Это один и тот же сценарий, и США абсолютно не заинтересованы в такой ситуации", — говорит эксперт.

Российский корабль в Черном море. Фото: Дмитрий Плетенчук

Кроме безопасности, Черное море имеет и экономический вес — порты Украины, в частности Одессы, являются ключевыми логистическими хабами для экспорта и транзита. И именно здесь американский интерес имеет не только военное, но и практическое измерение. От агропродукции до оборудования — через украинские гавани могут проходить грузы, которые обеспечивают стабильность целого ряда стран. Уничтожение этих маршрутов означает новый глобальный кризис поставок.

"Поставки сельхозпродукции, ресурсов, металла — это уже не только украинский вопрос. Это безопасность цепей поставок для всего региона. США заинтересованы, чтобы Россия была не побеждена, а ослаблена, и не могла дальше давить на союзников", — объясняет дипломат.

Эксперт Валерий Чалый о Черном море. Фото: Новости.LIVE

Сотрудничество с США

В то же время многие опасаются решений Трампа. Но — еще во время первого срока республиканца США не свернули сотрудничество с Украиной. Да, риторика может быть агрессивной или непредсказуемой, но глубокие механизмы партнерства работают. Военная помощь идет, разведка сотрудничает, а старые пакеты поставок реализуются. Однако уже сейчас следует формировать новые контракты — независимо от предвыборных заявлений.

"Я не вижу уменьшения разведданных, не вижу сокращения поставок. Все, что сейчас поступает — это еще из старых пакетов. Но уже сейчас надо готовить новые закупки, прямые контракты, а также имплементацию уже подписанных соглашений. И не ориентироваться ежедневно на риторику Трампа", — отмечает экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker

По мнению экс-посла, Трамп использует специальную информационную тактику — ежедневно создавать как можно больше новостей, чтобы заполнить эфир и диктовать повестку дня. Но ближе к выборам этот стиль изменится. Кампания потребует более взвешенных заявлений и конкретики, а потому турбулентность стихнет. И в этот момент важно, чтобы Украина уже имела четкие предложения и документы.

"Это информационная технология: создать много новостей ежедневно, чтобы захватить информационное пространство. Но дальше, ближе к выборам, использование экзекутивных указов пойдет на спад. Начинается кампания, и турбулентность уменьшится", — прогнозирует эксперт.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый о сотрудничестве с США. Фото: Новости.LIVE

Готовность Европы к войне

Отдельная тема — готовность самой Европы к новой волне агрессии со стороны России. Часть лидеров до сих пор считает, что имеет 5-10 лет, чтобы подготовиться. Но разведка предупреждает: риск нового наступления очень велик. И если Европа не мобилизуется сейчас, то получит новую войну — но уже на своей территории.

"Европа должна не просто нервничать, а готовиться к войне с Россией. Не в 2029-м, а в ближайшие год-два. Если в этом году Европа не сделает максимум, она получит войну уже вскоре", — предупреждает дипломат.

Огонь по врагу на позициях. Фото: УНИАН/Мариенко Андрей

Есть три главных действия, которые должны осуществить западные партнеры уже сейчас. Во-первых — разморозить активы РФ и передать их Украине. Во-вторых — масштабировать военное производство. И, в-третьих, — внедрить независимые санкции, не дожидаясь позиции США. Иначе ценой промедления станет новый фронт.

Давление со стороны России

Что же касается угрозы от генерала Картополова, заявившего о желании "защищать" Одессу и Днепр, то на деле российская армия не только не способна контролировать эти города — она уже проиграла им. Общество не нуждается в "освободителях", оно давно определилось с выбором. И как раз здесь, на уровне реальной жизни, и начинается настоящее сопротивление.

"Я спросил в Одессе: "Кто-то здесь хочет, чтобы вас 'защищала' Россия?" И услышал в ответ четкое "нет". Поэтому пусть Картополов забудет эти фантазии. Это информационная война. А мы должны отвечать на нее стратегическими решениями", — отмечает Валерий Чалый.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый о давлении со стороны России. Фото: Новости.LIVE

Украина сегодня стоит на пересечении глобальных интересов и должна использовать этот момент для закрепления стратегического партнерства с США. При этом настоящая прочность этого партнерства зависит не от фамилий в Белом доме или на Банковой, а от способности строить системные, институциональные механизмы сотрудничества. Как показывает опыт, американский интерес к Украине значительно глубже, чем просто военная поддержка — речь идет о ресурсах, логистике, безопасности в Черном море и сдерживании авторитарных режимов.

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