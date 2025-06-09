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Главная Одесса Черное море, ресурсы, оружие — интересы США в Украине

Черное море, ресурсы, оружие — интересы США в Украине

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 19:44
Почему США интересует Черное море и ресурсы Украины
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на военную помощь и публичную поддержку, стратегические интересы США в Украине значительно шире, чем это может показаться на первый взгляд. В центре внимания доступ к природным ресурсам, стабильность в Черноморском регионе и глобальный баланс безопасности. Имеет ли нынешнее партнерство шанс перерасти в долгосрочное соглашение с Вашингтоном?

Об этом журналисты Новини.LIVE в эксклюзивном интервью спросили у экс-посла Украины в США (2015  2019) Валерия Чалого.

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Партнерство Украины и США

В течение трех лет полномасштабной войны Украина постепенно выстраивает новую архитектуру безопасности вместе с западными партнерами. Но, как признают дипломаты, стратегическое партнерство  это не только поставки оружия. Чтобы удержать интерес Вашингтона, Киев должен предложить больше. Идея привлечения США к освоению украинских полезных ископаемых с одной стороны заманчива, однако не учтены все риски.

"Сама идея заинтересовать Америку  это, безусловно, правильная логика. Но если это будет так, как с минеральными ресурсами, то это не самый лучший путь. Там нарушен закон о международных долгах Украины, потому что власть и парламент обошли действующее законодательство относительно ресурсов и территорий", отмечает экс-посол.

Експосол України у США, Валерій Чалий.про відносини з США
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый о партнерстве Украины и США. Фото: Новости.LIVE

Такая стратегия делает государство уязвимым вместо долгосрочной безопасности оно рискует потерять контроль над ключевыми секторами. Ресурсы могут быть дополнением к партнерству, но не его основой. Особенно если подобные пункты уже звучали в договоренностях с другими государствами.

"Не только Америка. У нас были соглашения с Британией, Францией, Германией. И там также шла речь о сотрудничестве по минеральным ресурсам. Но если мы снова пойдем по пути "заинтересовать ископаемыми" — это не лучший вариант",  говорит эксперт.

Газодобывающая башня в море
Газодобывающая башня в море. Фото: krymu.org

Одна из главных ошибок предыдущих этапов внешней политики Украины персонификация отношений. Как правило, сотрудничество строилось на контактах между отдельными лидерами или правительствами, а не между государствами как институциями. Это создает угрозу, что со сменой власти  в Киеве или в Вашингтоне  стратегия может разрушиться. Украине нужна стабильная договорная рамка, которая будет работать независимо от того, кто будет в Белом доме или Банковой.

"Не вечен будет Трамп, не вечен Зеленский - в политическом смысле. Нам нужно создать долгосрочную рамку. Такую, которая бы работала независимо от фамилий президентов. Стратегическое партнерство должно быть постоянным",  отмечает экс-посол Украины в США, Валерий Чалый.

Експосол України у США, Валерій Чалий про корисні копалини
Экспосол Украины в США Валерий Чалый о полезных ископаемых Украины. фото: Новости.LIVE

Ставка на личные контакты в нынешней войне дала результат, но будущее требует институционализации. В этом смысле примером является Израиль, который имеет систему сотрудничества по безопасности с США, независимо от политической конъюнктуры.

Черное море — точка соприкосновения интересов

Украина сегодня фактически стала гарантом свободы судоходства. От способности удерживать ситуацию зависит не только экспорт зерна, но и бесперебойная логистика для всего Южного фланга НАТО. Чалый убежден: для Вашингтона поражение Украины будет означать не только репутационный удар, но и реальные геостратегические потери от Балкан до Кавказа. А главное  такой сценарий будет сигналом для Китая.

"Если Россия будет контролировать проход судов в Черном море, то Китай будет делать то же самое возле Тайваня. Это один и тот же сценарий, и США абсолютно не заинтересованы в такой ситуации",  говорит эксперт.

Російський корабель в Чорному морі
Российский корабль в Черном море. Фото: Дмитрий Плетенчук

Кроме безопасности, Черное море имеет и экономический вес  порты Украины, в частности Одессы, являются ключевыми логистическими хабами для экспорта и транзита. И именно здесь американский интерес имеет не только военное, но и практическое измерение. От агропродукции до оборудования  через украинские гавани могут проходить грузы, которые обеспечивают стабильность целого ряда стран. Уничтожение этих маршрутов означает новый глобальный кризис поставок.

"Поставки сельхозпродукции, ресурсов, металла  это уже не только украинский вопрос. Это безопасность цепей поставок для всего региона. США заинтересованы, чтобы Россия была не побеждена, а ослаблена, и не могла дальше давить на союзников",  объясняет дипломат.

Експосол України у США, Валерій Чалий. про важливістьЧорного моря
Эксперт Валерий Чалый о Черном море. Фото: Новости.LIVE

Сотрудничество с США

В то же время многие опасаются решений Трампа. Но  еще во время первого срока республиканца США не свернули сотрудничество с Украиной. Да, риторика может быть агрессивной или непредсказуемой, но глубокие механизмы партнерства работают. Военная помощь идет, разведка сотрудничает, а старые пакеты поставок реализуются. Однако уже сейчас следует формировать новые контракты  независимо от предвыборных заявлений.

"Я не вижу уменьшения разведданных, не вижу сокращения поставок. Все, что сейчас поступает  это еще из старых пакетов. Но уже сейчас надо готовить новые закупки, прямые контракты, а также имплементацию уже подписанных соглашений. И не ориентироваться ежедневно на риторику Трампа", отмечает экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker

По мнению экс-посла, Трамп использует специальную информационную тактику  ежедневно создавать как можно больше новостей, чтобы заполнить эфир и диктовать повестку дня. Но ближе к выборам этот стиль изменится. Кампания потребует более взвешенных заявлений и конкретики, а потому турбулентность стихнет. И в этот момент важно, чтобы Украина уже имела четкие предложения и документы.

"Это информационная технология: создать много новостей ежедневно, чтобы захватить информационное пространство. Но дальше, ближе к выборам, использование экзекутивных указов пойдет на спад. Начинается кампания, и турбулентность уменьшится",  прогнозирует эксперт.

Експосол України у США, Валерій Чалий, про співпрацю з США
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый о сотрудничестве с США. Фото: Новости.LIVE

Готовность Европы к войне

Отдельная тема  готовность самой Европы к новой волне агрессии со стороны России. Часть лидеров до сих пор считает, что имеет 5-10 лет, чтобы подготовиться. Но разведка предупреждает: риск нового наступления очень велик. И если Европа не мобилизуется сейчас, то получит новую войну  но уже на своей территории.

"Европа должна не просто нервничать, а готовиться к войне с Россией. Не в 2029-м, а в ближайшие год-два. Если в этом году Европа не сделает максимум, она получит войну уже вскоре",  предупреждает дипломат.

вогонь по ворогу на позиціях
Огонь по врагу на позициях. Фото: УНИАН/Мариенко Андрей

Есть три главных действия, которые должны осуществить западные партнеры уже сейчас. Во-первых  разморозить активы РФ и передать их Украине. Во-вторых масштабировать военное производство. И, в-третьих,  внедрить независимые санкции, не дожидаясь позиции США. Иначе ценой промедления станет новый фронт.

Давление со стороны России

Что же касается угрозы от генерала Картополова, заявившего о желании "защищать" Одессу и Днепр, то на деле российская армия не только не способна контролировать эти города  она уже проиграла им. Общество не нуждается в "освободителях", оно давно определилось с выбором. И как раз здесь, на уровне реальной жизни, и начинается настоящее сопротивление.

"Я спросил в Одессе: "Кто-то здесь хочет, чтобы вас 'защищала' Россия?" И услышал в ответ четкое "нет". Поэтому пусть Картополов забудет эти фантазии. Это информационная война. А мы должны отвечать на нее стратегическими решениями",  отмечает Валерий Чалый.

Експосол України у США, Валерій Чалий,про тиск з боку росії
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый о давлении со стороны России. Фото: Новости.LIVE

Украина сегодня стоит на пересечении глобальных интересов и должна использовать этот момент для закрепления стратегического партнерства с США. При этом настоящая прочность этого партнерства зависит не от фамилий в Белом доме или на Банковой, а от способности строить системные, институциональные механизмы сотрудничества. Как показывает опыт, американский интерес к Украине значительно глубже, чем просто военная поддержка  речь идет о ресурсах, логистике, безопасности в Черном море и сдерживании авторитарных режимов.

Ранее мы писали о встрече Владимира Зеленского с сенаторами Америки, и о их результатах. А также о том, каких результатов стоит ожидать от переговоров с Россией.

США Одесса Дональд Трамп Украина политики Новости Одессы война в Украине Америка
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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