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Дальнобойщики перекрыли трассу Киев — Одесса из-за закона о мобилизации — подробности

18 мая 2024 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Дальнобойщики перекрыли трассу Киев — Одесса из-за закона о мобилизации — подробности
Дальнобойщики на трассе Одесса — Киев. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 18 мая, на трассе Киев — Одесса проходит митинг. Дальнобойщики, несогласные с обновленным законом о мобилизации, перекрыли движение для транспорта. Сейчас там наблюдается большая пробка.

Об этом сообщают СМИ.

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Известно, что дальнобойщики против мобилизации водителей. Мол, это приведет к параличу транспортной сферы.

Больше о законе о мобилизации

Напомним, в Украине в субботу, 18 мая, вступил в силу закон о мобилизации. Верховная Рада приняла его в апреле, после чего документ подписал президент Владимир Зеленский. Согласно документу, призывной возраст мужчин снижен с 27 до 25 лет. Все военнообязанные должны носить с собой военный билет и по требованию ТЦК показывать его.

Кроме этого, с сегодняшнего дня всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои учетные данные до 16 июля этого года. Одесситы могут сделать это во всех подразделениях Центра предоставления административных услуг города, имея при себе соответствующие документы.

Добавим, также сегодня в Украине вступает в силу закон об ужесточении наказания за уклонение от военной службы. Согласно документу, призывники, которые не обновят свои данные, будут оштрафованы. Это будет проходить в рамках процедуры исполнительного производства. К примеру, так же как со штрафами за нарушение ПДД, а требование по денежному взысканию может прийти по месту получения дохода должника. Если человек не выполняет предписания законодательства о военном учете и службе — к нему применить административное задержание.

Одесса
митинг
закон
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
мобилизация

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