Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 12 сентября

Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 12 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

Читайте также:

Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

пров. Якорный — ремонт дождеприемников;

ул. Космонавтов — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

Французский бульвар — очистка коллекторов;

Хаджибейская дорога — очищение канав, лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы по дорогам Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

На сегодня, 12 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Отметим, среди водителей существует мнение, что им не могут вручить повестку, поскольку работники ТЦК якобы по закону не могут останавливать авто. Однако юрист Катерина Анищенко объяснила все нюансы по вручению повестки водителям.

В Одессе планируют сделать онлайн регистрацию для водителей, которые планируют пересекать транзитную зону в районе Паланки. Это должно ускорить процесс и уменьшить пробки.