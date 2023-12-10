Некоторые одесситы остались сегодня без воды — подробности

Мужчина проверяет, есть ли вода в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 10 декабря, часть жителей Приморского района осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть после обеда.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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ул. Новосельского — все дома;

Воду одесситам планируют вернуть сегодня в 14.00, однако время может меняться.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.

Также мы писали, что Хаджибейский лиман резко пересыхает. Причиной тому плохое состояние гидротехнических сооружений, в частности дамбы, это привело к низкому водообмену.