Некоторые одесситы остались сегодня без воды — подробности
Сегодня, 10 декабря, часть жителей Приморского района осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть после обеда.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- ул. Новосельского — все дома;
Воду одесситам планируют вернуть сегодня в 14.00, однако время может меняться.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.
Также мы писали, что Хаджибейский лиман резко пересыхает. Причиной тому плохое состояние гидротехнических сооружений, в частности дамбы, это привело к низкому водообмену.
Читайте Новини.LIVE!