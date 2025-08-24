Видео
День Независимости с поля боя — борьба за страну идет ежедневно

День Независимости с поля боя — борьба за страну идет ежедневно

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 18:43
Независимость Украины - что она означает для военных
Военные выполняют задачи. Фото: Новини.LIVE

Для украинских военных День Независимости сегодня — это не только напоминание об историческом акте, но и осознание ответственности за настоящее и будущее страны. Этот праздник имеет особый вес, ведь он тесно связан с личными потерями, с войной, которая продолжается, и с верой в победу. Для многих бойцов эта дата является символом несокрушимости и доказательством того, что борьба не напрасна. Она напоминает о побратимах, которые уже никогда не вернутся, но чья жизнь стала частью общей свободы.

О значении независимости, как празднуют на передовой и будущем Украины Новини.LIVE пообщались с военным, рекрутером 39 бригады береговой обороны 30 корпуса морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Павлом, позывной "Рэмбо".

День Независимости

Для военных День Независимости — это не просто очередная дата в календаре. Он наполняется совсем другим смыслом, ведь напоминает, ради чего они ежедневно рискуют жизнью. В этих словах нет пафоса, потому что каждый, кто прошел фронт, знает настоящую цену свободы.

"Непосредственно для меня как для военнослужащего, который с первых дней стал в ряды Вооруженных сил, это постоянное напоминание того, зачем именно мы все пришли к этому выбору, какой путь мы преодолели, что у нас за плечами и что впереди. Это постоянное напоминание того, что наши побратимы отдали самое ценное за нашу свободу", — говорит военный Павел.

військовим, рекрутером 39 бригади берегової оборони 30 корпусу морської піхоти, Військово-Морських Сил Збройних Сил України Павлом за позивним "Рембо"
Военный, рекрутер 39 бригады береговой обороны 30 корпуса морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ с позывным "Рэмбо". Фото: Новини.LIVE

Для кого-то война стала хроникой новостей, а для кого-то — ежедневной борьбой за жизнь побратимов и родных. В этом контексте государственные праздники приобретают особый смысл: они являются напоминанием, что независимость не подарена, а завоевана. Это ощущение общей ответственности за страну объединяет и тех, кто на фронте, и тех, кто в тылу. Сегодня воевать приходится не только за землю или флаг, а прежде всего за людей, за право их семей жить без страха. И именно этим объясняется несокрушимость украинских защитников.

Праздник на передовой

Для гражданских День Независимости ассоциируется с торжествами, флагами, песнями и парадами, однако с начала полномасштабного вторжения эти празднования стали значительно скромнее. Для военных этот день воспринимается совсем иначе — как часть повседневности, проходящей на передовой. Там, где ежедневно идет борьба, нет времени на долгие размышления или праздничную атмосферу, потому что главной задачей остается выстоять.

"Как и любой праздник, он имеет большое значение для нашей страны. Но на войне все, к сожалению, отходит на задний план. Это ежедневная работа, это ежедневные испытания. И мы просто каждый день стремимся достичь мира и победы, чтобы люди, которые находятся в тылу, не чувствовали последствий того, что видим мы на фронте", — объясняет военный.

Військовий Павло про свято на передовій
Военный Павел о празднике на передовой. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на усталость и постоянную опасность, праздник остается внутренней опорой для бойцов. Он напоминает, что борьба не напрасна, что она имеет большую цену и одновременно великую цель. И хотя на передовой праздновать трудно, иногда военные устраивают маленькие, символические собрания. Там нет громких речей — только теплые слова между теми, кто ежедневно прикрывает друг друга спиной.

"Есть там маленькие, скажем так, камерные празднования, то есть военнослужащие сами для себя организовывают или с помощью своего командования. Но идет постоянная работа, поэтому, к сожалению, иногда просто не хватает банально времени для того, чтобы отвлекаться от работы", — говорит Павел.

Військові йдуть в полі
Военные идут в поле. Фото: inst/39_brigade

Побратимство как вторая семья

На войне сильнейшим фактором поддержки становится коллектив. Военный не раз подчеркивает, что армейское братство — это больше, чем работа или служба, это настоящая семья. Вместе с побратимами бойцы проходят тренировки, делят быт, переживают опасность.

"Как по мне, коллектив, в котором военнослужащий находится, это 80% того, как он будет себя чувствовать на фронте. Это становится семьей. Вы тренируетесь вместе, живете вместе, выполняете задачи вместе. И когда кого-то из этих людей, к сожалению, не становится, это очень трудно переносить, и это потом остается с тобой на всю жизнь", — делится военный.

Військовий Павло за позивним "Рембо" про свято
Военный Павел с позывным "Рэмбо" о побратимах. Фото: Новини.LIVE

Потери — самый тяжелый опыт войны. Для тех, кто потерял уже таких родных побратимов, праздник не проходит без воспоминаний. Фотографии на телефоне, упоминания в соцсетях — все это ежедневно напоминает, какой ценой держится независимость. И вместе с тем именно эти воспоминания становятся стимулом продолжать борьбу дальше.

"Я вспоминаю о погибших побратимах ежедневно. Это люди, которых я вижу в своей фотопленке, в соцсетях других побратимов. Они отдали самое ценное, и эти воспоминания всегда со мной  независимо от праздников или дат", — говорит военный.

Військові несуть пораненого побратима
Военные несут раненого побратима. Фото: inst/39_brigade

Гражданская жизнь

Возвращение к гражданской жизни после фронта будет непростым, признает Павел. Ему сначала не очень приятно было наблюдать, что часть мужчин живет в привычном ритме, когда другие отдают себя без остатка на войне. Однако он старается не осуждать, ведь реальность диктует свои условия.

"Раньше я относился к этому более критично. Но понял, что есть вещи, на которые невозможно повлиять. Это реальность, к которой придется приспособиться. Я надеюсь, что государство сделает как можно больше льгот и возможностей для ветеранов, чтобы выровнять эту ситуацию. Но с этим придется жить", — объясняет боец.

Військовий Павло про цивільне життя
Военный Павел о гражданской жизни. Фото: Новини.LIVE

При этом он убежден: мобилизацию надо проводить рационально, учитывая профессию каждого человека. Тогда армия станет еще более эффективной, а человек будет чувствовать свою истинную ценность. Если это механик, программист или связист — он должен выполнять свою работу по специальности.

Какой будет Украина в будущем

Несмотря на потери и испытания, главной мечтой для каждого украинца — не важно, будь то военный на фронте или гражданский в тылу, — остается единство. Если вспомнить первые месяцы полномасштабного вторжения и единство граждан, это именно та поддержка друг друга, которой сейчас так не хватает. Потому что только совместными усилиями страна может выстоять и построить будущее.

"Надеюсь, что у нас как у нации получится объединиться так, как это было в начале полномасштабного вторжения. Пройти все испытания, стать едиными, разрушить стены между военными и гражданскими. Потому что победа  это результат не только усилий армии, но и тех, кто в тылу помогал нам. Без крепкого тыла не было бы того, что есть у нас сейчас", — заключает военный Павел.

Військовий Павло за позивним "Рембо" про своє бачення України в майбутньому
Военный Павел с позывным "Рэмбо" о своем видении Украины в будущем. Фото: Новини.LIVE

Этот День Независимости украинцы снова встречают в войне. Для военных это не только праздник, а символ несокрушимости и доказательство того, что борьба продолжается не зря. В каждом упомянутом побратиме, в каждом фронтовом дне, в каждой мечте о мирном небе — запечатлена настоящая цена свободы.

Ранее мы писали, что Олег Филимонов рассказал, что для него означает независимость и как изменилась Одесса за время полномасштабного вторжения. А также о том, что для одесситов означает Государственный праздник флага Украины.

Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
