День победы или День примирения

Одесситы на Аллее Славы. Фото: Новини. LIVE

За последние несколько лет в Украине было несколько попыток отменить День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Верховную Раду даже поступил соответствующий законопроект, авторы которого отмечают, что окончание Второй мировой войны на европейском фронте в мире отмечается 8 мая, и это траурный день памяти десятков миллионов погибших. Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является установление украинских праздников и "устранение наследия колониального прошлого".

Сегодня только 13% украинцев считают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая важным праздником. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии. Как показывает практика, украинцы переосмыслили значение этой даты: раньше большая часть граждан называли ее одним из важнейших, а теперь воспринимают как пережиток прошлого, все больше ассоциирующегося с "победобесием" россиян.

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Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, изменилось ли их отношение к 9 мая и какой праздник после полномасштабного вторжения РФ они предпочитают: День памяти и примирения или День победы над нацизмом во Второй мировой войне?

Как менялось отношение украинцев к 9 мая

Начиная с 2010 года, количество граждан, называвших 9 мая самым важным праздником, постепенно стало уменьшаться. Тогда по результатам социологического опроса людей, отмечающих День победы, было 58%, впрочем, в 2016-м их стало лишь 35%. По данным КМИС, только 13% украинцев остаются поклонниками этого праздника. Социологи связывают такой показатель с полномасштабной войной в Украине. Кроме того, на такие результаты повлияло и само отношение России ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, больше напоминающее милитаристское агрессивное действо.

Для переселенки Юлии, бежавшей от оккупантов из Херсонской области, 9 мая после убийства тысяч мирных украинцев перестало быть праздником.

Переселенка из Херсонской области. Фото: Новини.LIVE

"Мы переселенцы из Каховки Херсонской области. Раньше наша семья праздновала 9 мая День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Но после этих событий, которые случились в Украине, мы уже не считаем этот день праздником. Хотя у нас и деды воевали. Считаем, что у украинцев должен быть другой праздник, который был бы нашим. Надеюсь, что скоро будет наша победа и наш собственный День победы", — рассказывает Юлия.

Для одесситки Валентины, несмотря на то, что ее дедушка воевал во время Второй мировой войны, не принципиально, какой день считать праздником.

Одесситка Валентина о Дне победы над нацизмом во время Второй мировой войны. Фото: Новини.LIVE

"Для меня 9 мая — это День победы, потому что я человек старшего поколения. Но учитывая то, что сейчас решили отменить его, то будем праздновать День памяти и примирения. У меня во время этой войны погиб дедушка, который воевал. Считаю, что надо помнить об их подвиге, а также и о тех, кто сегодня воюет и защищает нас, чтобы мы жили мирно", — отмечает Валентина.

9 мая — День победы над нацизмом во время Второй мировой войны

Новый смысл этого праздника включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов. Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом уже несколько лет подряд является цветок красного мака — общепринятый в мире символ памятных дней. Его графическое изображение, с одной стороны, олицетворяет цветок мака, с другой — кровавый след от пули.

Для одесситов старшего поколения 9 мая остается Днем победы. Поэтому считают, что праздник стоит оставить.

Одесситка Людмила о памяти 9 мая в ее семье. Фото: Новини.LIVE

"9 мая для меня — это праздник, потому что такое наше поколение. И хотя мы не были участниками тех событий, но наши деды, родители воевали. Поэтому я против того, что кто-то решил убрать его. Моя семья поддерживает введение новых дат, в частности Дня примирения 8 мая. Считаю, что 9 мая отменять нельзя, пока еще живет наше поколение, ведь мы все это помним. Когда придет время и наши правнуки уже не будут помнить тех событий, тогда можно и убрать его", — делится своими мыслями Людмила.

Остается 9 мая праздником и для одесситки Светланы. Говорит, привыкла к традициям, поэтому пока не совсем готова полностью забыть этот день.

Одесситка Светлана о Дне памяти и примирения. Фото: Новини.LIVE

"У меня на войне погибли прадед с прабабушкой, а также дедушка. Поэтому 9 мая мы ходили всей семьей на мемориал Славы, чтобы почтить память тех, кто защищал страну от фашистов. У меня отец сам из Кировоградской области, а там вообще в этот день были поминки. Сначала идут на кладбище, посещают могилы воинов, а потом уже к вечному огню", — рассказала Светлана.

Что известно о Второй мировой войне

Вторая мировая война стала наиболее кровавой и жестокой в истории человечества (погибло от 50 до 85 миллионов человек). Украинцы воевали на стороне антигитлеровской коалиции и внесли значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками гитлеровской Германии. Ценой этого стали чрезвычайные потери на протяжении 1939-1945 годов украинцев и других народов, проживавших на нашей земле и сражавшихся против тоталитарных режимов. Тогда погибли более восьми миллионов человек.

Нацистский оккупационный режим в Украине был одним из самых жестоких в мире. Непосредственно своими руками или с привлечением "добровольных помощников" среди местного населения нацисты уничтожили 1,5 миллиона украинских евреев и 20 тысяч ромов.

Одесситка Наталья убеждена, что каждый житель планеты должен помнить о событиях Второй мировой войны, чтобы не допускать вооруженной агрессии и человеческих смертей в будущем.

Наталья о памяти погибших героев. Фото: Новини.LIVE

"Мы ходили всегда к мемориалу, возлагали цветы. Считаю, что 9 мая — это день уважения и его надо помнить, потому что это наше прошлое. А если у нас нет прошлого, то тогда нет и будущего. Мы должны уважать в первую очередь друг друга, иначе ничего у нас не получится", — резюмировала Наталья.

День памяти и примирения, а также День победы над нацизмом во Второй мировой войне символизирует не триумф победителей над побежденными, а должен быть напоминанием о страшной катастрофе и предостережением, что нельзя решать сложные международные проблемы вооруженным путем, ультиматумами, агрессией, аннексией.