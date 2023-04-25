7 років позбавлення волі за критику влади

Одесити у міському парку ім. Горького. Фото: Новини.LIVE

У Верховній Раді з'явився скандальний законопроєкт. За критику влади в інтернеті народні депутати пропонують садити до в'язниці терміном від п'яти до семи років з конфіскацією майна.

У пояснювальній записці сказано, що проєкт розроблений здебільшого для боротьби з ботами та ботофермами в соцмережах, які "здійснюють деструктивну інформаційну діяльність на шкоду національній і держбезпеки України".

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Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи варто приймати такий законопроєкт та до яких наслідків може призвести тотальна заборона критикувати владу.

Кримінальна відповідальність

Автори законопроєкту пропонують запровадити кримінальну відповідальність за створення облікових записів, що містять неправдиві відомості щодо користувача у соцмережах. А якщо з їх допомогою поширюється неправдива інформація та здійснюється втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, тоді обов’язково має бути покарання. Крім того, якщо такі дії вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України — законопроєктом передбачено покарання: штраф від 17 тис. гривень до 51 тис. гривень або виправні роботи на строк до 2 років.

Одеситка Олена переконана, що даний законопроєкт не пройде. Жінка каже, що карати треба не людей, які критикують владу, а безпосередньо законотворців, які працюють не на благо народу.

Олена про новий законопроєкт. Фото: Новини.LIVE

"Вважаю, що треба карати якраз депутатів, а не людей, які їх критикують. Як можна наших людей так ображати? Ось візьміть мене: я маю інвалідність, отримую мізер від держави. От вся пенсія пішла на оплату комунальних платежів, я залишилася ні з чим. Як можна людей саджати за критику влади, коли вони так знущаються з нас?" — обурюється Олена.

Натомість одеситка Аліна вважає, що такий законопроєкт знайде підтримку, а от до чого призведе його ухвалення — не може спрогнозувати.

Аліна про необхідність ухвалення нового законопроєкту. Фото: Новини.LIVE

"Мені здається, що іноді треба карати за критику влади, якщо вона не має жодного підґрунтя. Але у кожного окремому випадку треба розбиратися", — зазначає Аліна.

Покарання за повторення злочину

Якщо людина вчинила правопорушення повторно або за попередньою змовою групою осіб, тоді теж повинна нести відповідальність. У випадку, якщо громадяни впливають на ухвалення рішень державними органами чи органами місцевого самоврядування — народні обранці пропонують карати обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Одеситка Яна вважає, що ухвалення такого закону буде направлене на знищення свободи слова в країні, що не наближає нас до європейських стандартів.

Яна про покарання за критику влади. Фото: Новини.LIVE

"Я вважаю, що кожна людина має право на свою думку, але якщо критика влади зводиться не лише до якихось слів, а незаконних дій, тоді треба кожний окремий випадок розглядати окремо", — зазначає Яна.

Тим часом одеситка Надія вважає, що законопроєкт на часі, втім він не знайде підтримки серед більшості народних депутатів.

Надія про доцільність ухвалення нового законопроєкту. Фото: Новини.LIVE

"Я думаю, що це непогана ініціатива. Розумію, що всі одразу почнуть говорити про порушення свободи слова, але коли громадяни нецензурно висловлюються, переходять певні межі, то настав час трохи зупинитися, подумати перед тим, як щось говорити. Вважаю таке рішення правильним. Ми, певна річ, маємо право говорити, що хочемо, але треба розуміти, що влада теж працює для міста, для України. А якщо щось неправильно, тоді треба спілкуватися, аби вони чули нас, а ми — їх", — ділиться своїми думками Надія.

Позбавлення волі на 5-7 років

Законотворці переконані, якщо висловлювання громадян на різних інтернет-ресурсах сприяють підвищенню рівня соціальної напруги, порушують конституційні права та свободи людей, тоді вони повинні нести відповідальність. А у випадку, якщо ще й загрожують національній безпеці під час воєнного стану, тоді тюремний термін 5-7 років з конфіскацією майна буде достатнім для перевиховання, вважають нардепи від "Слуги народу".

Одеситка Ольга вважає, що законопроєкт покликаний "закрити рота" українцям. Втім, каже жінка, якщо влада робить щось неправильно, тоді її обов’язково треба критикувати, аби таким чином у майбутньому уникнути помилок.

Ольга про критику влади. Фото: Новини.LIVE

"Я вважаю, якщо влада щось робить не так, то тоді її треба критикувати, а якщо вони все роблять правильно, то і критикувати ніхто не буде", — розповідає Ольга.

Чи корисно критикувати владу під час війни?

За даними соціологічного дослідження, проведеного компанією Active Group 26-27 січня 2023 р. за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology, понад третина українців (35,7%) вважають, що критикувати владу корисно. При цьому зазначають, що критика антикорупційної діяльності влади є корисною під час воєнного стану. Водночас половина респондентів (50%) сказали, що критика воєнних дій є неприпустимою.