За фейкові акаунти та бунтівні публікації: на одеситів очікує кримінальне покарання

За контент, який загрожує суверенітету України, — 7 років розбавлення волі. Фото:pixabay

У Верховній Раді пропонують запровадити покарання за використання фейкових акаунтів у соцмережах. За публікації на таких сторінках буде передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Відповідний законопроєкт за номером 9223 зареєстровано у Верховній Раді.

Читайте також:

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєкт розробили задля захисту національної безпеки та інтересів України в інформаційній сфері. Автори наголошують, що під час війни активізувалися ботоферми, які ведуть інформаційну атаку на Україну, намагаючись формувати громадську думку в деструктивному напрямку.

Відповідальність за поширення неправдивої інформації

Одесити, які поширюватимуть неправдиву або шкідливу для суверенітету контент, можуть сісти за ґрати на 7 років.

Якщо в опублікованій інформації суд не знайде ознак державної зради, то порушник може відбутися адміністративною відповідальністю та штрафом у розмірі від 17 до 51 тисячі гривень або виправними роботами.

Якщо ж порушника "інформаційної гігієни" упіймають на подібному діянні повторно, то у такому випадку настає кримінальна відповідальність: обмеження або позбавленням волі терміном від 3 до 5 років.

Кримінальна відповідальність

Водночас якщо якісь ці дії були вчинені в умовах воєнного стану, то за них пропонується кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з конфіскацією майна.

Окрім цього, використання облікових записів, які містять неправдиві дані користувача, для розміщення та поширення дезінформації, або для втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, що сприяє підвищенню рівня соціальної напруги, порушує конституційні права і свободи громадян, або іншим чином загрожує національній безпеці, за відсутності ознак державної зради буде каратися штрафом або виправними роботами.