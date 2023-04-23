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За фейковые аккаунты и мятежные публикации одесситов ожидает уголовное наказание

23 апреля 2023 18:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
За фейковые аккаунты и мятежные публикации: одесситов ожидает уголовное наказание
За контент, угрожающий суверенитету Украины, — 7 лет лишения свободы. Фото:pixabay
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Верховной Раде предлагают ввести наказание за использование фейковых аккаунтов в соцсетях. За публикации на таких страницах будет предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Соответствующий законопроект по номеру 9223 зарегистрирован в Верховной Раде.

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Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработали для защиты национальной безопасности и интересов Украины в информационной сфере. Авторы отмечают, что во время войны активизировались ботофермы, ведущие информационную атаку на Украину, пытаясь формировать общественное мнение в деструктивном направлении.

Ответственность за распространение ложной информации

  • Одесситы, которые будут распространять неправдивый или вредный для суверенитета контент, могут сесть за решетку на 7 лет.
  • Если в опубликованной информации суд не найдет признаков государственной измены, то нарушитель может отделаться административной ответственностью и штрафом в размере от 17 до 51 тысяч гривен или исправительными работами.
  • Если же нарушителя "информационной гигиены" поймают на подобном деянии повторно, то в таком случае наступает уголовная ответственность: ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Уголовная ответственность

В то же время, если какие-то эти действия были совершены в условиях военного положения, то за них предлагается уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

Кроме того, использование учетных записей, содержащих ложные пользовательские данные, для размещения и распространения дезинформации, или для вмешательства в деятельность физических и юридических лиц, что способствует повышению уровня социального напряжения, нарушает конституционные права и свободы граждан, или иным образом угрожает национальной безопасности, при отсутствии признаков государственной измены будет наказываться штрафом или исправительными работами.

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