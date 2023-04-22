В Одесі затримали молодика, який продавав наркотики

Порушника затримали працівники поліції. Фото: Національна поліція України

В Одесі затримали чоловіка, який продавав наркотичні речовини у місті. Правопорушник намагався розширити "клієнтську базу" на військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За заявою правоохоронців молодик збував свій "товар" через соцмережі по передплаті.

"24-річний уродженець Миколаївщини придбав в особи, яка наразі встановлюється, особливо небезпечні психотропні речовини та створив у месенджері "Telegram" акаунт, де почав рекламувати свій "товар". Збут планувався із рук в руки після повної передоплати на картку", — наголошують у поліції.

Правопорушника затримали на місці злочину під час отримання грошей за товар. У нього вилучили невідому речовину, наркотичний вміст якої підтвердили експрес-тестом та експертними висновками.

Також поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків за адресами, пов'язаними із фігурантом, де виявили та вилучили речовину рослинного походження зовні схожу на канабіс, електронні ваги та зіп-пакети для фасування наркотичної речовини.

Наразі молодика затримали та тримають під вартою. Йому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин. За такий злочин законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейські в Одесі викрили двох осіб, які розповсюджували наркотики. У чоловіка та жінки віком 46 та 41 років правоохоронці вилучили наркотичні засоби, а їх самих затримали в процесуальному порядку.