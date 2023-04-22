В Одессе задержали молодого человека, который продавал наркотики

Нарушителя задержали сотрудники полиции. Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе задержан мужчина, который продавал наркотические вещества в городе. Правонарушитель пытался расширить "клиентскую базу" на военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По заявлению правоохранителей молодой человек сбывал свой "товар" через соцсети по подписке.

"24-летний уроженец Николаевщины приобрел у устанавливаемого сейчас особо опасные психотропные вещества и создал в мессенджере "Telegram" аккаунт, где начал рекламировать свой "товар". Сбыт планировался из рук в руки после полной предоплаты на карточку", — отмечают в полиции.

Правонарушителя задержали с поличным во время получения денег за товар. У него изъяли неизвестное вещество, наркотическое содержание которого было подтверждено экспресс-тестом и экспертными выводами.

Также полицейские провели ряд санкционированных обысков по адресам, связанным с фигурантом, где обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения внешне похожее на каннабис, электронные весы и зип-пакеты для фасовки наркотического вещества.

Молодого человека задержали и держат под стражей. Ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении в целях сбыта, а также незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ. За такое преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, полицейские в Одессе разоблачили двух человек, распространявших наркотики. У мужчин и женщин в возрасте 46 и 41 лет правоохранители изъяли наркотические средства, а их самих задержали в процессуальном порядке.