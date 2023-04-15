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Одеські поліцейські затримали двох наркоторговців: яке покарання на них чекає

15 квітня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські поліцейські затримали двох наркоторговців: яке покарання на них чекає
Поліціянти роблять експрес-тест на виявлення наркотиків. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські в Одесі викрили двох осіб, які розповсюджували наркотики. У чоловіка та жінки віком 46 та 41 років правоохоронці вилучили наркотичні засоби, а їх самих затримали в процесуальному порядку. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Під час обшуків вилучили порошкоподібну речовину білого кольору, речовину рослинного походження зеленого кольору, порошкоподібну речовину рожевого кольору, метадон, амфетамін, приладдя для фасування наркотиків та гроші, отримані з незаконної діяльності. Експрес-дослідження підтвердило, що частина вилученої речовини є наркотичною.  

Яке покарання чекає на торговців

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили про підозру: 

  • жінці — у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України;
  • чоловіку — у придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2 ст. 307 того ж кодексу. 

Обидва фігуранти у скоєному зізналися. Жінці за такі дії загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. тим часом дії чоловіка караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали молодика, який намагався налагодити збут особливо небезпечних наркотичних засобів. Протиправні дії фігуранта були задокументовані. Правопорушника затримали наразі йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ми писали, що в ході огляду автобуса Vanhool на особисті речі пасажирки спрацював службовий спанієль Арчі. 42-річна громадянка України їхала до румунського міста Констанца з "цікавим" багажем. 

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