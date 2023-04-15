Одеські поліцейські затримали двох наркоторговців: яке покарання на них чекає

Поліціянти роблять експрес-тест на виявлення наркотиків. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліцейські в Одесі викрили двох осіб, які розповсюджували наркотики. У чоловіка та жінки віком 46 та 41 років правоохоронці вилучили наркотичні засоби, а їх самих затримали в процесуальному порядку.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Під час обшуків вилучили порошкоподібну речовину білого кольору, речовину рослинного походження зеленого кольору, порошкоподібну речовину рожевого кольору, метадон, амфетамін, приладдя для фасування наркотиків та гроші, отримані з незаконної діяльності. Експрес-дослідження підтвердило, що частина вилученої речовини є наркотичною.

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На підставі зібраних доказів слідчі повідомили про підозру:

жінці — у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України;

чоловіку — у придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2 ст. 307 того ж кодексу.

Обидва фігуранти у скоєному зізналися. Жінці за такі дії загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. тим часом дії чоловіка караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали молодика, який намагався налагодити збут особливо небезпечних наркотичних засобів. Протиправні дії фігуранта були задокументовані. Правопорушника затримали наразі йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

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