Одесские полицейские задержали двух наркоторговцев: какое наказание их ждет

Полицейские делают экспресс-тест для выявления наркотиков. Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские в Одессе разоблачили двух человек, распространявших наркотики. У мужчины и женщины в возрасте 46 и 41 лет правоохранители изъяли наркотические средства, а их самих задержали в процессуальном порядке.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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В ходе обысков изъяли порошкообразное вещество белого цвета, вещество растительного происхождения зеленого цвета, порошкообразное вещество розового цвета, метадон, амфетамин, принадлежности для фасовки наркотиков и деньги, полученные из незаконной деятельности. Экспресс-исследование подтвердило, что часть изъятого вещества является наркотической.

Какое наказание ждет торговцев

На основании собранных доказательств следователи сообщили о подозрении:

женщине — в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотического средства по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины;

мужчине — в приобретении, хранении в целях сбыта, а также незаконном сбыте наркотического средства, совершенном по предварительному сговору группой лиц, по ч. 2 ст. 307 того же кодекса.

Оба фигуранта в содеянном признались. Женщине за такие действия грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Между тем действия мужчины наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали молодого человека, который пытался наладить сбыт особо опасных наркотических средств. Противоправные действия фигуранта были документированы. Правонарушителя задержали, пока ему грозит лишение свободы с конфискацией имущества.

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