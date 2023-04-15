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Одесские полицейские задержали двух наркоторговцев: какое наказание их ждет

15 апреля 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские полицейские задержали двух наркоторговцев: какое наказание их ждет
Полицейские делают экспресс-тест для выявления наркотиков. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полицейские в Одессе разоблачили двух человек, распространявших наркотики. У мужчины и женщины в возрасте 46 и 41 лет правоохранители изъяли наркотические средства, а их самих задержали в процессуальном порядке.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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В ходе обысков изъяли порошкообразное вещество белого цвета, вещество растительного происхождения зеленого цвета, порошкообразное вещество розового цвета, метадон, амфетамин, принадлежности для фасовки наркотиков и деньги, полученные из незаконной деятельности. Экспресс-исследование подтвердило, что часть изъятого вещества является наркотической.

Какое наказание ждет торговцев

На основании собранных доказательств следователи сообщили о подозрении:

  • женщине — в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотического средства по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины;
  • мужчине — в приобретении, хранении в целях сбыта, а также незаконном сбыте наркотического средства, совершенном по предварительному сговору группой лиц, по ч. 2 ст. 307 того же кодекса.

Оба фигуранта в содеянном признались. Женщине за такие действия грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Между тем действия мужчины наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали молодого человека, который пытался наладить сбыт особо опасных наркотических средств. Противоправные действия фигуранта были документированы. Правонарушителя задержали, пока ему грозит лишение свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что в ходе досмотра автобуса Vanhool на личные вещи пассажирки сработал служебный спаниель Арчи. 42-летняя гражданка Украины ехала в румынский город Констанца с "интересным" багажом.

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