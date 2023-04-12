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Продавав особливо небезпечні товари: в Одесі затримано наркоторговця

12 квітня 2023 11:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Продавав особливо небезпечні товари: в Одесі затримано наркоторговця
Поліцейські проводять обшуки у квартирі зловмисника. Фото: ГУНП/ od.npu.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Одесі правоохоронці затримали молодика, який намагався налагодити збут особливо небезпечних наркотичних засобів. Протиправні дії фігуранта були задокументовані. Правопорушника затримали наразі йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Правоохоронці виявили діяльність молодого жителя Одеси, 2000 року народження, який намагався налагодити в місті канал збуту наркотиків. Поліцейські вилучили з незаконного обігу речовини і перевірили їх експрес-тестом, що підтвердив наявність у них особливо небезпечних наркотичних засобів.

Обшук та вилучення доказів

Одразу ж за місцем мешкання правопорушника правоохоронці провели невідкладний обшук, в ході якого виявили та вилучили зразки аналогічної речовини рослинного походження, а також насіння конопель. Їх скерували на експертне дослідження. Крім того, у молодика вилучили мобільний телефон, банківську картку та інші речі, що становлять інтерес для слідства. 

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

За наявності достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, молодикові повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів. Такі дії караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали розповсюджувача наркотичних засобів. У правопорушника вилучили декілька десятків пакунків із метадоном.

Також ми писали, що в Одесі працівники Державного бюро розслідувань викрили 5 правоохоронців, які замість боротьби з наркотиками, вирішили отримувати прибуток від їх продажу. Правоохоронці шантажували наркозалежних, змушуючи їх продавати заборонені речовини.

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