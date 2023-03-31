На Одещині викрили масштабну схему продажу наркотичних речовин

Загальна сума "товару" понад мільйон гривень

Четверо мешканців Чорноморська налагодили мережу розповсюдження наркотиків та психотропів оптовими та роздрібними партіями на території Одещини та інших регіонів України. Правоохоронці вилучили майже п’ять тисяч згортків з забороненими речовинами.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Вилучення наркотиків та психотропів та зброї

Правоохоронці провели 15 обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили понад 4,7 тисячі фасованих згортків наркотиків, зокрема канабісу, амфетаміну та PVP. Також знайшли пакувальні матеріали, електронні ваги, банківські карти, кошти в іноземній валюті, мобільні телефони та чотири автомобілі.

Крім того, було вилучено зброю, зокрема два пістолети Макарова, 22 набої різного калібру, п'ять гранат, реактивну протитанкову гранату РПГ-18 та ножі. Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин орієнтовно становить понад 1 млн гривень на "чорному ринку". Експертиза зброї ще проводиться.

Яке покарання чекає на наркоторговців

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру учасникам злочинної групи за фактом незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали розповсюджувача наркотичних засобів. У правопорушника вилучили декілька десятків пакунків із метадоном.

Також ми писали, що в Одесі працівники Державного бюро розслідувань викрили 5 правоохоронців, які замість боротьби з наркотиками, вирішили отримувати прибуток від їх продажу. Правоохоронці шантажували наркозалежних, змушуючи їх продавати заборонені речовини.