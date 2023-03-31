Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині викрили масштабну схему продажу наркотичних речовин arrow

На Одещині викрили масштабну схему продажу наркотичних речовин

31 березня 2023 13:05
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загальна сума "товару" понад мільйон гривень
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Четверо мешканців Чорноморська налагодили мережу розповсюдження наркотиків та психотропів оптовими та роздрібними партіями на території Одещини та інших регіонів України. Правоохоронці вилучили майже п’ять тисяч згортків з забороненими речовинами.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури. 

Читайте також:

Вилучення наркотиків та психотропів та зброї

Правоохоронці провели 15 обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили понад 4,7 тисячі фасованих згортків наркотиків, зокрема канабісу, амфетаміну та PVP. Також знайшли пакувальні матеріали, електронні ваги, банківські карти, кошти в іноземній валюті, мобільні телефони та чотири автомобілі. 

Крім того, було вилучено зброю, зокрема два пістолети Макарова, 22 набої різного калібру, п'ять гранат, реактивну протитанкову гранату РПГ-18 та ножі. Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин орієнтовно становить понад 1 млн гривень на "чорному ринку". Експертиза зброї ще проводиться.

Яке покарання чекає на наркоторговців

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру учасникам злочинної групи за фактом незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали розповсюджувача наркотичних засобів. У правопорушника вилучили декілька десятків пакунків із метадоном.

Також ми писали, що в Одесі працівники Державного бюро розслідувань викрили 5 правоохоронців, які замість боротьби з наркотиками, вирішили отримувати прибуток від їх продажу. Правоохоронці шантажували наркозалежних, змушуючи їх продавати заборонені речовини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

12:57 ​​​​​​​Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму"

Новина з відео

17:16 Каменських офіційно розлучається з Потапом: гучна заява від зіркового блогера

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Новина з відео

10:27У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

19:09 Ветеранська політика в Україні: Шмигаль розповів, яких змін очікувати уже цього року

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Актуальне по темі

None 31 Березень 14:35

До України прибула президентка Молдови Санду: деталі візиту

None 31 Березень 14:02

В Одесі стане менше зовнішньої реклами

None 31 Березень 14:23

У NASA представили стратегію дослідження Марса: що заплановано

None 31 Березень 14:23

У Харкові засудили закладника, який розповсюджував наркотики

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB