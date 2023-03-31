В Одесской области разоблачили масштабную схему продажи наркотических веществ

Общая сумма "товара" свыше миллиона гривен

Четверо жителей Черноморска наладили сеть распространения наркотиков и психотропов оптовыми и розничными партиями на территории Одесской области и других регионов Украины. Правоохранители изъяли около пяти тысяч свертков с запрещенными веществами.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Удаление наркотиков и психотропов и оружия

Правоохранители провели 15 обысков по адресам проживания фигурантов и изъяли более 4,7 тысячи фасованных свертков наркотиков, в частности каннабиса, амфетамина и PVP. Также нашли упаковочные материалы, электронные весы, банковские карты, средства в иностранной валюте, мобильные телефоны и четыре автомобиля.

Кроме того, было изъято оружие, в том числе два пистолета Макарова, 22 патрона разного калибра, пять гранат, реактивную противотанковую гранату РПГ-18 и ножи. Стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ ориентировочно составляет более 1 млн. гривен на "черном рынке". Экспертиза оружия еще не проводится.

Какое наказание ждет наркоторговцев

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении участникам преступной группы по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали распространителя наркотических средств. У правонарушителя изъяли несколько десятков пакетов с метадоном.

Также мы писали, что в Одессе работники Государственного бюро расследований разоблачили 5 правоохранителей, которые вместо борьбы с наркотиками решили получать прибыль от их продажи. Правоохранители шантажировали наркозависимых, заставляя их продавать запрещенные вещества.