Продавал особо опасные товары: в Одессе задержан наркоторговец

Полицейские проводят обыски в квартире злоумышленника. Фото: ГУНП/ od.npu.gov.ua

В Одессе правоохранители задержали молодого человека, который пытался наладить сбыт особо опасных наркотических средств. Противоправные действия фигуранта были документированы. Правонарушителя задержали пока ему грозит лишение свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Правоохранители обнаружили деятельность молодого жителя Одессы, 2000 года рождения, пытавшегося наладить в городе канал сбыта наркотиков. Полицейские изъяли из незаконного обращения вещества и проверили их экспресс-тестом, подтвердившим наличие у них особо опасных наркотических средств.

Обыск и изъятие доказательств

Сразу по месту жительства правонарушителя правоохранители провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли образцы аналогичного вещества растительного происхождения, а также семян конопли. Их направили на экспертное исследование. Кроме того, у молодого человека изъяли мобильный телефон, банковскую карту и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Какое наказание ждет "бизнесмена"

При наличии достаточных доказательств, собранных правоохранителями, юноше сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта, а также незаконном сбыте особо опасных наркотических средств. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали распространителя наркотических средств. У правонарушителя изъяли несколько десятков пакетов с метадоном.

Также мы писали, что в Одессе работники Государственного бюро расследований разоблачили 5 правоохранителей, которые вместо борьбы с наркотиками решили получать прибыль от их продажи. Правоохранители шантажировали наркозависимых, заставляя их продавать запрещенные вещества.