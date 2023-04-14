Службовий собака прикордонників на Одещині виявив наркотики в надувних кульках

Прикордонники виявили наркотики. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін.

В ході огляду автобуса Vanhool на особисті речі пасажирки спрацював службовий спанієль Арчі. 42-річна громадянка України їхала до румунського міста Констанца з "цікавим" багажем.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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За результатом поглибленого огляду, прикордонники спільно з митниками серед засобів гігієни виявили розфасовані у надувні кульки речовини рослинного походження, за зовнішніми ознаками ймовірно канабіс. Аби службовий собака не зміг виявити запах наркотиків, жінка додатково загорнула їх у фольгу та ретельно зав’язала надувні кульки.

Всього гострий нюх чотирилапого допоміг виявити понад 250 грамів наркотичної речовини.

Яке покарання чекає на жінку

За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів", прикордонники повідомили до Служби безпеки України та Національної поліції. Такі дії караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна. Речовину вилучено та передано на експертизу.

Нагадаємо, в пункті пропуску "Рені" прикордонники Ізмаїльського загону виявили наркотичні засоби у вантажівці DAF, яка прямувала до Молдови. Допомогу в розпізнанні наркотиків надав службовий собака Рембо, який відзначився вже не вперше на підступах контрабандистів.

Нагадаємо, на Одещині перевіряється черговий факт участі митників у контрабандній схемі. Посадовців підозрюють у порушенні правил оформлення товарів експорту.

Також під час огляду вантажного мікроавтобуса на прикордонному пункті пропуску "Орлівка", інспектори прикордонної служби виявили підозрілу конструкцію в кузові автомобіля. Кузов не був завантажений, а до верхньої частини стелі був прикручений бокс з OSB плитами.