Служебная собака пограничников в Одесской области обнаружила наркотики в надувных шариках

Пограничники обнаружили наркотики. Фото: Измаильский пограничный отряд.

В ходе осмотра автобуса Vanhool на личные вещи пассажирки сработал служебный спаниель Арчи. 42-летняя гражданка Украины ехала в румынский город Констанца с "интересным" багажом.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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По результатам углубленного досмотра, пограничники совместно с таможенниками среди средств гигиены обнаружили расфасованные в надувные шарики вещества растительного происхождения, по внешним признакам вероятно каннабис. Чтобы служебная собака не смогла обнаружить запах наркотиков, женщина дополнительно завернула их в фольгу и тщательно завязала надувные шарики.

Острое обоняние четырехлапого помогло выявить более 250 граммов наркотического вещества.

Какое наказание ждет женщину

По признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 УКУ "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств", пограничники сообщили Службе безопасности Украины и Национальной полиции. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества. Вещество изъято и передано на экспертизу.

Напомним, в пункте пропуска "Рени" пограничники Измаильского отряда обнаружили наркотические средства в грузовике DAF, который направлялся в Молдову. Помощь в распознавании наркотиков оказала служебная собака Рембо, которая отличилась уже не впервые на происках контрабандистов.

Напомним, в Одесской области проверяется очередной факт участия таможенников в контрабандной схеме. Чиновников подозревают в нарушении правил оформления товаров экспорта.

Также при осмотре грузового микроавтобуса на пограничном пункте пропуска "Орловка", инспекторы пограничной службы обнаружили подозрительную конструкцию в кузове автомобиля. Кузов не был загружен, а к верхней части потолка был прикручен бокс с OSB плитами.