7 лет лишения свободы за критику власти

Одесситы в городском парке им. Горького. Фото: Новини.LIVE

В Верховной Раде появился скандальный законопроект. За критику властей в интернете народные депутаты предлагают сажать в тюрьму сроком от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

В пояснительной записке говорится, что проект разработан в основном для борьбы с ботами и ботофермами в соцсетях, которые "осуществляют деструктивную информационную деятельность в ущерб национальной и госбезопасности Украины".

Читайте также:

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, стоит ли принимать такой законопроект и к каким последствиям может привести тотальный запрет критиковать власть.

Уголовная ответственность

Авторы законопроекта предлагают ввести уголовную ответственность за создание учетных записей, содержащих ложные сведения о пользователе в соцсетях. А если с их помощью распространяется ложная информация и осуществляется вмешательство в деятельность физических и юридических лиц, обязательно должно быть наказание. Кроме того, если такие действия совершены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, национальной, государственной, экономической или информационной безопасности Украины — законопроект предусматривает наказание: штраф от 17 тыс. гривен до 51 тыс. гривен или исправительные работы сроком до 2 лет.

Одесситка Елена убеждена, что данный законопроект не пройдет. Женщина говорит, что наказывать нужно не людей, критикующих власть, а непосредственно законотворцев, которые работают не во благо народа.

Елена о новом законопроекте. Фото: Новини.LIVE

"Считаю, что надо наказывать как раз депутатов, а не людей, которые их критикуют. Как можно наших людей так оскорблять? Вот возьмите меня: я имею инвалидность, получаю мизер от государства. Вот вся пенсия ушла на оплату коммунальных платежей, я осталась не с чем. Как можно людей сажать за критику власти, когда они так издеваются над нами?" — возмущается Елена.

Тем временем одесситка Алина считает, что такой законопроект найдет поддержку, а вот к чему приведет его принятие — не может спрогнозировать.

Алина о необходимости принятия нового законопроекта. Фото: Новини.LIVE

"Мне кажется, что иногда надо наказывать за критику власти, если она не имеет никакой основы. Но в каждом частном случае нужно разбираться?" — отмечает Алина.

Наказание за повторение преступления

Если человек совершил правонарушение повторно или по предварительному сговору группой лиц, тогда тоже должен нести ответственность. В случае, если граждане влияют на принятие решений государственными органами или органами местного самоуправления — народные избранники предлагают наказывать ограничением свободы сроком от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Одесситка Яна считает, что принятие такого закона будет направлено на уничтожение свободы слова в стране, что не приближает нас к европейским стандартам.

Яна о наказании за критику власти. Фото: Новини.LIVE

"Я считаю, что каждый человек имеет право на свое мнение, но если критика власти сводится не только к каким-то словам, а незаконным действиям, тогда нужно каждый частный случай рассматривать отдельно", — отмечает Яна.

Между тем одесситка Надежда считает, что законопроект ко времени, впрочем, он не найдет поддержки среди большинства народных депутатов.

Надежда о целесообразности принятия нового законопроекта. Фото: Новини.LIVE

"Я думаю, что это неплохая инициатива. Понимаю, что все сразу начнут говорить о нарушении свободы слова, но когда граждане нецензурно высказываются, переходят определенные границы, то пора немного остановиться, подумать перед тем, как что-то говорить. Считаю такое решение правильным. Мы, конечно, имеем право говорить, что хотим, но надо понимать, что власть тоже работает для города, для Украины. А если что-то неправильно, тогда нужно общаться, чтобы они слышали нас, а мы — их", — делится своими мыслями Надежда.

Лишение свободы на 5-7 лет

Депутаты убеждены, что если высказывания граждан на разных интернет-ресурсах способствуют повышению уровня социального напряжения, нарушают конституционные права и свободы людей, тогда они должны нести ответственность. А в случае если еще и угрожают национальной безопасности во время военного положения, тогда тюремный срок 5-7 лет с конфискацией имущества будет достаточным для перевоспитания, считают нардепы от "Слуги народа".

Одесситка Ольга считает, что законопроект призван "закрыть рот" украинцам. Впрочем, говорит женщина, если власть делает что-то неправильно, тогда ее обязательно нужно критиковать, чтобы таким образом избежать ошибок в будущем.

Ольга о критике власти. Фото: Новини.LIVE

"Я считаю, если власть что-то делает не так, тогда ее надо критиковать, а если они все делают правильно, то и критиковать никто не будет", — рассказывает Ольга.

Полезно ли критиковать власть во время войны?

По данным социологического исследования, проведенного компанией Active Group 26-27 января 2023 г. с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology, более трети украинцев (35,7%) считают, что критиковать власть полезно. При этом отмечают, что критика антикоррупционной деятельности власти полезна во время военного положения. В то же время половина респондентов (50%) сказали, что критика военных действий недопустима.