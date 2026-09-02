Крепость Хаджибей в Одессе: что показали новые раскопки

3D-модель крепости Хаджибей. Фото: скриншот 3D-модели

232 года — хорошая цифра для празднования, но это далеко не вся история Одессы. Этим летом археологи вернулись на Приморский бульвар — и новый сезон принёс ещё больше фактов о том, что происходило здесь задолго до 1794 года. А вместе с ними — и новые аргументы в давнем споре о подлинном возрасте Одессы, если эту дату вообще возможно определить.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с соруководителем археологической экспедиции на Приморском бульваре Андреем Красножоном о результатах раскопок этого года, прошлом Хаджибея и о том, как археологические находки меняют представление об истории Одессы.

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Раскопки на Приморском бульваре

24 июня на Приморском бульваре стартовал четвертый сезон археологических раскопок. Почти полтора месяца специалисты Университета Ушинского и Института археологии НАН Украины исследовали здесь сразу два исторических памятника — античное поселение V–III веков до нашей эры и средневековую крепость Хаджибей. Полевой этап завершили уже в августе.

"Раскопки на Приморском бульваре всегда важны для Одессы, не только сегодня. Их проводили там систематически, по крайней мере, с середины, если не ошибаюсь, 60-х годов ХХ века. То есть этот памятник постоянно привлекал к себе внимание. И важность этих находок на Приморском бульваре открывает страницы той местности, которую занимает современная Одесса", — объясняет Андрей Красножон.

Андрей Красножон о раскопках на Приморском бульваре. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что Приморский бульвар исследуют уже десятилетиями, значительная часть этой территории до сих пор остается для археологов неизученной. Раскрыть её всю сразу невозможно, поэтому историю этого места буквально собирают фрагмент за фрагментом в течение различных полевых сезонов. Здесь важны хорошая погода без дождей и морозов, а также количество рабочих, которыми в данном случае были студенты, проходившие июльскую практику.

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"У любой экспедиции есть конкретные материальные возможности, есть заинтересованность города в том, чтобы раскопки не мешали хозяйственной деятельности и его экскурсионной жизни. Поэтому любой руководитель выбирает в соответствии с финансовыми возможностями тот участок, который он может исследовать в тот конкретный сезон", — рассказывает историк.

Раскопки на Приморском бульваре. Фото: Новини.LIVE

На этом работа археологов не заканчивается. После полевого сезона все находки переходят в кабинетный этап: их датируют, сверяют с чертежами и записями, готовят научный отчет. И именно тогда исследуется то, что в поле могло остаться незамеченным — выводы складываются в целостную картину. А уже обработанные артефакты передают на хранение в археологический музей.

Хаджибейская крепость

В ходе раскопок этого года археологи обнаружили остатки фундаментов и нижней части многоугольной башни османского периода. Рядом были найдены монеты, керамика и строительные материалы, которые помогли датировать сооружение и связать его с Хаджибейской крепостью. В совокупности с результатами предыдущих сезонов эти находки позволили значительно точнее воссоздать, где проходили его границы.

"На данный момент мы можем сказать, что главным результатом экспедиции является решение вопроса о местонахождении замка. То есть мы уже точно знаем, где он находился и каких размеров был. А также мы знаем, что к нему примыкала артиллерийская батарея, которая немного превышает размеры, указанные на четырёх из сохранившихся планов XVIII века", — подчеркивает соруководитель археологической экспедиции.хадж

Крепость Хаджибей. Фото: facebook-страница Андрея Красножона в Facebook

В этом сезоне археологи раскопали около 30 квадратных метров поверхности артиллерийской батареи. По её периметру удалось проследить остатки каменной стенки — часть нашли ещё в прошлом году, новые фрагменты обнаружили уже во время нынешних работ. А на самой поверхности укрепления сохранились предметы второй половины XVIII века.

"Нашли там кухонный, может, и не кухонный, пока не знаю, но такой нож, треугольный в сечении, с одним лезвием, а также монеты второй половины XVIII века, османскую трубку, например, и так далее", — говорит доктор исторических наук.

Процесс раскопок. Фото иллюстративное: facebook-страница Андрея Красножона

Исторические планы XVIII века дают лишь приблизительное представление о том, какой была Хаджибейская крепость. Теперь археологи могут проверять эти чертежи, буквально сопоставляя их с фундаментами, стенами и укреплениями, которые обнаруживают под землей. И уже сейчас видно, что отдельные детали были неточными.

"Итак, у нас складывается уже многогранная картина, собственно, более-менее объемная. Не только о месте расположения Хаджибейской крепости, которая была утрачена еще до появления здесь какого-либо более-менее заинтересованного населения, которое могло бы запечатлеть ее в руинах в конце XVIII века. Но сегодня мы уже можем сказать, что корректируем его исторический план", — отмечает ученый.

День рождения Одессы

С городами вообще сложно провести четкую границу и сказать, что именно в этот день всё началось. Ведь крупные города формировались постепенно — разрастались, меняли статус, переживали различные исторические периоды, и определить момент, когда поселение в один конкретный миг стало городом, практически невозможно. Археологические находки то и дело отодвигают известную историю Одессы дальше в прошлое. Поэтому привычная дата празднования для ученых — скорее условная точка, чем бесспорное начало истории города.

"Город — это не человек, он не рождается просто так в какой-то конкретный момент. Город — это совершенно иная структура. Поэтому кто как хочет, тот пусть так и отмечает любые дни, на любой вкус. Главное, чтобы людям от этого было приятно и хорошо", — говорит Андрей Красножон.

Памятник Дюку де Ришелье в вышиванке. Фото: Новини.LIVE

Екатерина и Одесса

Версия о том, что именно Екатерина II основала Одессу, закрепилась значительно позже событий конца XVIII века. По словам Андрея Красножона, саму императрицу с "основанием" города тогда не связывали, а соответствующий нарратив начал формироваться уже в XIX веке — во времена Воронцова.

"Она была бы очень удивлена, если бы ей сказали, что вместе с Дерибасом и Деволаном она является основательницей Одессы. Какая же она основательница Одессы, если она на русском языке в своём декрете от 27 мая 1794 года пишет: в городе Хаджибей построить порт и так далее. Город Хаджибей в её собственном представлении уже существовал. Во-первых, город, а во-вторых, Хаджибей — это старинное османское название. Что она основала? Ей задним числом приписывают то, чего она, собственно, не делала", — добавляет специалист.

Оперный театр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Существует и другой вариант развития этих земель: если бы Российская империя не установила здесь контроль, Хаджибей мог бы остаться в пределах Османской империи. Османы действительно планировали развивать здесь порт, однако сам регион тогда оставался приграничной территорией, а масштабы торговли были значительно меньше. Поэтому вопрос не только в том, мог ли здесь существовать порт, но и в том, какие возможности для дальнейшего роста он имел бы при тогдашних политических и экономических условиях.

"Портовый город Хаджибей до 1795 года получил дополнительный импульс в экономическом развитии исключительно благодаря тому, что украинское Подолье соединилось с украинским югом. И море, и степь стали взаимодействовать друг с другом и взаимодействуют до сих пор, как вы видите", — отмечает Андрей Красножон.

Корабль во время погрузки в порту Одессы. Фото иллюстративное: gard.no

В то же время Хаджибей в конце XVIII века уже не воспринимали просто как небольшое поселение. В русских описаниях и разведывательных материалах того времени его называли городом или городком. В частности, именно так Хаджибей фигурировал в документах картографа Исленева и в описаниях Деволана. То есть для современников это уже был населенный пункт с городским статусом, хотя и значительно меньший, чем Одесса, которой она станет впоследствии.

"С точки зрения нормативов конца XVIII века, как российских, так и османских, это был небольшой город, который существовал здесь с давних времен. С XVI века или XVII — это уже дело археологов. Но современники воспринимали его как город. Другое дело, что Российская империя всё перестроила, разработала новую планировку, интегрировала морскую гавань, которая осталась неизменной, под свои технологические возможности того времени, отстроила большие каменные молы, и началась торговля, гораздо более интенсивная", — продолжает историк.

Будущее раскопок

Для того чтобы остатки Хаджибейской крепости стали доступны для горожан и туристов, одних раскопок недостаточно. Нужен отдельный проект экспозиции под открытым небом со защитным навесом, стеклом и системой вентиляции. В то же время нынешние археологические работы проводятся не за счет бюджетных средств — экспедиция финансирует их за свой счет и при поддержке меценатов.

"Два таких участка по итогам наших раскопок мы уже можем указать довольно точно. Они законсервированы, эти подземные сооружения, их просто нужно на том небольшом участке раскопать и просто поместить под стекло. Но все это нужно делать, по моему субъективному мнению, исключительно после окончания войны. Сегодня есть, на что потратить деньги государственного бюджета на подобные работы", — подытоживает соруководитель археологической экспедиции.

Андрей Красножон о будущем раскопок. Фото: Новини.LIVE

Нынешние раскопки позволили археологам точнее определить, где именно располагалась Хаджибейская крепость и каковы были её размеры. Под Приморским бульваром нашли остатки башни, артиллерийской батареи и предметы XVIII века, которые помогают воссоздать жизнь этой территории до появления современной Одессы. И, похоже, ставить точку здесь ещё рано — под землёй остаётся многое, что может дополнить историю города.

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