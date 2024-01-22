День соборности в Одессе, объединены ли сейчас украинцы против агрессора

Одесситы гуляют по центру города. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Сто пять лет назад был подписан акт воссоединения в единое украинское государство. Сегодня наша страна снова отстаивает свое право на существование. Второй год подряд доказывая всему миру и стране-агрессору, что украинцы — это сильная нация, достойная быть независимой и самостоятельной.

Журналисты Новости.LIVE в День Соборности решили спросить у одесситов: как они считают, объединены ли украинцы сегодня?

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Несмотря на усталость, идем к победе

Полномасштабная агрессия со стороны России длится второй год. Каждый день на украинские города и села летят ракеты и дроны. Официальные мероприятия ко Дню Соборности упразднены, но это вовсе не означает, что о памятной дате забыли. Одесситы уверены, что сейчас единство бьет все рекорды.

"Сейчас Украинцы объединены на 100 процентов, даже на 200. Потому что горе объединяет всех, и мы понимаем, что у нас война идет", — отмечает Людмила.

Людмила считает, что украинцы объединились на 200 процентов. Фото: Новини.LIVE

Может показаться, что сейчас дух украинцев может снизиться немного. Объясняется все просто — усталостью, страхом и неуверенностью в завтрашнем дне. Но на самом деле одесситы считают, что мы медленно, но уверенно идем вместе к победе. А то, что она будет — сомнений нет ни у кого.

"Я думаю, что сейчас больше объединены, чем обычно, хотя сейчас может немного меньше, но в начале войны все были объединены. Сегодня люди немного устали, многие семьи ждут возвращения своих родных с войны. Но мы до сих пор едины и вместе идем к победе", — говорит Юлия.

Юлия уверена, мы все вместе идем к победе. Фото: Новини.LIVE

Людмила — переселенка из Николаева. Она не сомневается, что зло будет побеждено, и наконец сможет вернуться домой.

"Думаю, что Украина сегодня объединилась в борьбе с этим злом. Когда оно уже закончится — непонятно. Я переселенка из Николаева, и уж очень хочу домой", — признается Людмила.

Людмила, переселенка из Николаева. Фото: Новини.LIVE

Будем только сильнее

Сломать украинцев не удастся, считает одессит Игорь. По словам мужчины, трудности делают наш народ только сильнее и сплоченнее — это доказывает наша история.

"Я считаю, что Украина объединена сейчас сильнее, чем когда-либо. Это, скорее всего, связано с нашей национальностью, с тем, что в трудные дни мы всегда объединялись", — уверен Игорь.

Одессит Игорь с внуком. Фото: Новини.LIVE

В том, что украинцы объединились, уверена и Людмила. Сильная нация уже 10 лет показывает свою непокорность и силу, а все это — благодаря людям, которые делают практически невозможное, отмечает женщина.

"Я знаю, что украинцы сегодня объединяются, потому что это очень сильная нация. Это народ, у которого правда и сила никем не была завоевана", — считает Людмила.

Украинцы являются сильной нацией — уверена Людмила. Фото: Новини.LIVE

В День Соборности все опрошенные одесситы в один голос заявили, что украинцы объединялись и сейчас объединяются, потому что борьба за свободу у них в крови.