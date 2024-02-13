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День влюбленных — будут ли одесситы отмечать этот праздник

13 февраля 2024 07:40
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Как одесситы относятся ко дню Святого Валентина, будут ли они праздновать его?
Девушка с цветами и молодым человеком. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

День Святого Валентина до войны в Одессе отмечался довольно масштабно — в магазинах скидки, украшенные витрины и трудно было забронировать столик в ресторане. Этот праздник был не только для молодежи, все больше к нему привыкали люди старшего поколения. Но уже два года идет полномасштабная война, которая изменила многое.

Журналисты Новини.LIVE отправились на улицу, чтобы узнать, будут ли одесситы отмечать день влюбленных в этом году?

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Праздник должен быть

Жизнь должна продолжаться несмотря ни на что. Для любви нет преград, да и поставить ее на паузу не удастся. Влюбленных пар на улице не так много, как раньше, но они есть. Так, Виктор и Мария признаются, что обязательно отметят день влюбленных. Подарки уже приготовили.

"Конечно, празднуем, это будет наш первый день влюбленных. Подарки уже выбрали, и это будут украшения", — поделились Виктор и Мария.

День влюбленных — праздновать ли Одесситы этот праздник - фото 1
Одессы Виктор и Мария. Фото: Новини.LIVE 

Одесситка Ольга тоже за праздник. Говорит, сейчас не так много положительных моментов, и будет отмечать. Впрочем, сейчас каждый день — это уже праздник.

"Я всегда подчеркиваю, и все дни можно сказать каждый день", — говорит Ольга.

День влюбленных — праздновать ли Одесситы этот праздник - фото 2
Одесситка Ольга с молодым человеком. Фото: Новини.LIVE 

Праздник не ко времени

Праздновать сейчас не ко времени, страна в опасности — так считает Светлана. По ее словам, веселье может подождать до победы.

"Нет, не праздную, потому что сейчас переживаем за свою страну, чтобы у нас была Украина и любовь", — говорит Светлана.

День влюбленных — праздновать ли Одесситы этот праздник - фото 3
Одесситка Светлана считает, что праздник не ко времени. Фото: Новини.LIVE 

А вот Виктория, может, и отмечала бы, но пока не с кем. Поэтому для девушки День Святого Валентина — обычный день.

"Нет, не праздную, потому что нет пары, поэтому и не подчеркиваю", — признается Виктория.

День влюбленных — праздновать ли Одесситы этот праздник - фото 4
Одесситка Виктория не будет праздновать. Фото: Новини.LIVE 

Есть и те, для кого день влюбленных — вообще не праздник. Так что праздновать не будут.

"Мне этот праздник не нравится, поэтому я его и не отмечаю", — замечает Вероника.

День влюбленных — праздновать ли Одесситы этот праздник - фото 5
Вероника не любит день Святого Валентина. Фото: Новини.LIVE 

В общем, по результатам опроса получилось, что большинство одесситов все же не собираются отмечать День Святого Валентина в этом году. У каждого свои на то причины. Но кафе, рестораны и цветочные магазины готовятся к наплыву покупателей.

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