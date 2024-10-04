В Одесской области придумали, как использовать арестованное российское судно

Сухогруз Emmakris III в порту. Фото: vesselfinder

АРМА заключила договор с частной фирмой "Маринекс" об управлении десятью арестованными российскими судами. Среди них сухогруз Emmakris III, пришвартованный в порту "Черноморск".

Об этом сообщили в пресс-службе АРМА.

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Хранить зерно

Судно Emmakris III передается в управление впервые. Согласно определению Печерского районного суда Киева, оно не имеет права покидать порт. Впрочем, по выводам независимого оценщика, его можно использовать как плавучее зернохранилище для перевалки и хранения сухих грузов.

Что известно о судне

Emmakris III построен в 2000 году и ходит под флагом Панамы. Его дедвейт — 73 281 тонн, осадка — 6,8 м, длина — 225 м, ширина — 32,26 м. Реестровым владельцем судна является компания Greater Bloom Limited из ОАЭ, но фактически им владела российская компания, зарегистрированная в Ростове-на- Дону.

В начале полномасштабного вторжения РФ Emmakris III оказался заблокирован в порту Черноморска. Летом 2022 года судно было арестовано.

В настоящее время сухогруз пришвартован у причала Железнодорожно-паромного комплекса порта "Черноморск".

Отметим, что остальные девять судов ранее управлялись фирмой "Соф Марин". По условиям договоров между АРМА и новым управляющим, ежемесячная сумма гарантийных платежей в государственный бюджет составит более 5,7 млн. грн. Под руководством "Соф Марин" девять судов приносили всего 10 тыс. грн за каждый месяц. Таким образом, новые поступления за один месяц эквивалентны более чем четырем годам платежей предыдущего управляющего.

Напомним, капитану арестованного в Одесской области судна объявили о подозрении. Он вывозил зерно с оккупированных территорий Украины.

Также Одесский порт пытался продать судно "Адмирал Де Рибас", но желающих его приобрести не нашлось.