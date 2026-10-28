Служебный катер IZ 1500 AL. Фото иллюстративное: Ukrainian register of shipping

Для порта Измаила в Одесской области заказали новый катер у турецкой компании. Его стоимость составляет 1,38 миллиона евро без НДС, а срок поставки составит до 14 месяцев. Судно будет перевозить лоцманов, портовых работников и таможенников. Турецкая фирма получила заказ без конкуренции, поскольку других участников на торгах не было.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок "Прозорро".

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Новый катер для Измаила

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" 14 октября заключило договор с турецкой компанией Gozuyilmaz Muhendislik Insaat Gemi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. За 1,38 миллиона евро без НДС она должна поставить в Измаил лоцманский и служебный катер IZ 1500 AL. Судно изготовлено из алюминия и предназначено для работы в порту. Оно будет перевозить лоцманов, работников порта и таможенных инспекторов, а также использоваться при досмотрах других судов.

Катер будет иметь длину 15 метров и ширину 4,5 метра. На борту смогут находиться два члена экипажа и восемь пассажиров. Максимальная скорость составит 20 узлов, или примерно 37 км/ч. Судно будет оснащено двумя двигателями Cummins мощностью по 305 лошадиных сил, генератором, радаром, радиосвязью и другой навигационной техникой. Также предусмотрены два спальных места и запас питьевой воды на пять дней.

Вместе с катером компания должна поставить запасные части и обучить команду заказчика. На выполнение договора отведено 14 месяцев.

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Предыдущие закупки катеров

Эта турецкая компания уже сотрудничала с АМПУ. В 2024 году она заключила договор на поставку двух малых катеров той же модели. Тогда закупку финансировали за счет USAID, а общая стоимость составила 3,33 миллиона долларов без НДС. Один катер стоил примерно 1,67 миллиона долларов. Согласно приведенному в материалах сравнению валютных курсов, это около 1,49 миллиона евро. Однако характеристики и условия предыдущей закупки отличались. В частности, старые катера имели более мощные двигатели — по 480 лошадиных сил, но могли перевозить только шестерых пассажиров. Их планировали доставить в Рени за пять-шесть месяцев.

По новому договору поставка займет значительно больше времени. Кроме того, АМПУ должна оплатить 40 % стоимости авансом, а остальные 60 % — после получения катера.

Закупка без конкуренции

Турецкая компания стала победителем тендера без конкуренции. На закупку лоцманского катера не подал заявку ни один другой участник. Средства на приобретение судна выделяются в рамках проекта RELINC, который финансирует Международный банк реконструкции и развития. Его цель — восстановление важной логистической инфраструктуры Украины. АМПУ отвечает за часть проекта, связанную с развитием транспортных маршрутов на Дунае.

В то же время другая закупка, в рамках которой планировалось приобрести морской буксир, завершилась без победителя. На неё подали заявки украинский завод "Нибулон" с предложением в 9,7 миллиона евро и китайская компания Zhongyi Agricultural Technology, предложившая 14,3 миллиона евро. Оба предложения были отклонены. Украинский участник не соответствовал квалификационным требованиям, а китайский подал предложение, не соответствующее условиям закупки.

Для участия в тендере на катер компании должны были подтвердить среднегодовой оборот не менее 2,5 миллиона долларов, а также опыт поставки или изготовления подобных судов. Для закупки буксира требование к обороту было выше — не менее 12 миллионов долларов.

Турецкая компания работает под брендом Izmir Shipyard. Нынешняя закупка стала её первым государственным подрядом в Украине, оформленным через систему "Прозорро".

Продажа арестованных судов

Напомним, ранее в порту Измаил в Одесской области выставили на продажу девять судов, принадлежавших российским компаниям. Их арестовали еще в апреле 2022 года, а впоследствии передали в управление АРМА. Общая стартовая стоимость лота составляла 151,6 миллиона гривен. Аукцион был назначен на 8 октября.

Часть судов пострадала от российских атак. В корпусах и трюмах образовались пробоины, через которые внутрь попадает вода. Остальные суда находятся в плохом техническом состоянии из-за длительного простоя и нуждаются в капитальном ремонте.

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Также Новини.LIVE писали, что в Одессе планировали масштабно обновить систему видеонаблюдения. Коммунальное предприятие "Центр-077" объявило тендер почти на 21 миллион гривен. Будут закуплены сотни камер, серверов и программного обеспечения.