Службовий катер IZ 1500 AL. Фото ілюстративне: Ukrainian register of shipping

Для порту Ізмаїла на Одещині замовили новий катер у турецької компанії. Його вартість становить 1,38 мільйона євро без ПДВ, а поставка триватиме до 14 місяців. Судно перевозитиме лоцманів, портових працівників та митників. Турецька фірма отримала замовлення без конкуренції, оскільки інших учасників на торгах не було.

Про це Новини.LIVE дізналися з системи електронних закупівель "Прозорро".

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Новий катер для Ізмаїла

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" 14 жовтня уклало договір із турецькою компанією Gozuyilmaz Muhendislik Insaat Gemi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. За 1,38 мільйона євро без ПДВ вона має поставити до Ізмаїла лоцманський та службовий катер IZ 1500 AL. Судно виготовлене з алюмінію та призначене для роботи в порту. Воно перевозитиме лоцманів, працівників порту й митних інспекторів, а також використовуватиметься під час оглядів інших суден.

Катер матиме довжину 15 метрів і ширину 4,5 метра. На борту зможуть перебувати двоє членів екіпажу та восьмеро пасажирів. Максимальна швидкість становитиме 20 вузлів, або приблизно 37 км/год. Судно обладнають двома двигунами Cummins потужністю по 305 кінських сил, генератором, радаром, радіозв'язком та іншою навігаційною технікою. Також передбачені два спальні місця й запас питної води на п'ять днів.

Разом із катером компанія повинна поставити запасні частини та навчити команду замовника. На виконання договору відведено 14 місяців.

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Попередні закупівлі катерів

Ця турецька компанія вже співпрацювала з АМПУ. У 2024 році вона уклала договір на постачання двох малих катерів тієї ж моделі. Тоді закупівлю фінансували коштом USAID, а загальна вартість становила 3,33 мільйона доларів без ПДВ. Один катер коштував приблизно 1,67 мільйона доларів. За наведеним у матеріалах порівнянням валютних курсів це близько 1,49 мільйона євро. Однак характеристики та умови попередньої закупівлі відрізнялися. Зокрема, старі катери мали потужніші двигуни — по 480 кінських сил, але могли перевозити лише шістьох пасажирів. Їх планували доставити до Рені за п'ять-шість місяців.

За новим договором постачання триватиме значно довше. Крім того, АМПУ повинна сплатити 40% вартості авансом, а решту 60% — після отримання катера.

Закупівля без конкуренції

Турецька компанія стала переможцем тендеру без конкуренції. На закупівлю лоцманського катера не подався жоден інший учасник. Гроші на придбання судна виділяють у межах проєкту RELINC, який фінансує Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Його мета — відновлення важливої логістичної інфраструктури України. АМПУ відповідає за частину проєкту, пов'язану з розвитком транспортних маршрутів на Дунаї.

Водночас інша закупівля, у межах якої планували придбати морський буксир, завершилася без переможця. На неї подалися український завод "Нібулон" із пропозицією 9,7 мільйона євро та китайська компанія Zhongyi Agricultural Technology, яка запропонувала 14,3 мільйона євро. Обидві пропозиції відхилили. Український учасник не відповідав кваліфікаційним вимогам, а китайський подав пропозицію, яка не відповідала умовам закупівлі.

Для участі в тендері на катер компанії повинні були підтвердити середньорічний оборот не менш ніж 2,5 мільйона доларів, а також досвід постачання або виготовлення подібних суден. Для закупівлі буксира вимога до обороту була вищою — щонайменше 12 мільйонів доларів.

Турецька компанія працює під брендом Izmir Shipyard. Нинішня закупівля стала її першим державним підрядом в Україні, оформленим через систему "Прозорро".

Продаж арештованих суден

Нагадаємо, раніше в порту Ізмаїл на Одещині виставили на продаж дев’ять суден, які належали російським компаніям. Їх заарештували ще у квітні 2022 року, а згодом передали в управління АРМА. Загальна стартова вартість лота становила 151,6 мільйона гривень. Аукціон призначали на 8 жовтня.

Частина суден постраждала від російських атак. У корпусах і трюмах утворилися пробоїни, через які всередину потрапляє вода. Інші судна перебувають у поганому технічному стані через тривалий простій та потребують капітального ремонту.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі у травні оголошували тендер на масштабну інвентаризацію зелених насаджень у Київському районі. На роботи з міського бюджету планують витратити понад 2,2 мільйона гривень. Під перевірку потраплять сотні ділянок.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі планували масштабно оновити систему відеоспостереження. Комунальний "Центр-077" оголошував тендер майже на 21 мільйон гривень. Закуплять сотні камер, сервери та програмне забезпечення.