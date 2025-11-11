Відео
Україна
Головна Одеса На Одещині знову намагаються продати судно РФ — що відомо

На Одещині знову намагаються продати судно РФ — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 16:40
Оновлено: 16:55
АРМА виставила на повторний аукціон судно з рейсами в Крим
Заарештоване судно, яке виставили на продаж. Фото: Prozorro.Продажі

Національне агентство з розшуку та управління активами виставило на повторний аукціон суховантаж Usko Mfu під прапором Камеруну. Це судно затримали на Дунаї влітку 2024 року за рейси в окупований Севастополь. Попередній аукціон не відбувся, тож стартову ціну зменшили вдвічі.

Про це стало відомо із системи Prozorro.Продажі.

Читайте також:

Продаж корабля

Суховантаж Usko Mfu належить турецькій компанії MED VOYAGER SHIPPING INC і нині стоїть у порту Рені. У липні 2024 року його затримали прикордонники Морської охорони спільно з правоохоронцями. Розслідування встановило, що судно систематично заходило до кримських портів, порушуючи санкційний режим. Після вилучення судно передали в управління АРМА, яке вирішило його реалізувати через систему "Prozorro.Продажі". Перший аукціон мав відбутися 4 листопада 2025 року, однак не відбувся через відсутність учасників.

Тепер агентство оголосило повторний продаж. Ціну зменшено на 50% — із 4 958 880 грн до 2 479 440 грн (без ПДВ). Торги заплановані на 25 листопада 2025 року, а прийом заявок триватиме з 6 до 24 листопада. Формат — трираундовий англійський аукціон. У технічному висновку зазначено, що стан судна за час простою погіршився: корпус має вм’ятини, на палубі зношений метал, пошкоджені люки, є витоки мастила й проблеми з вентиляційною системою. Існують ознаки, що частина механізмів могла зазнати розморожування.

Зазначимо, Usko Mfu затримали після того, як воно вийшло з порту Севастополя та зайшло в українські води. Раніше український суд визнав винним капітана судна, який сприяв незаконному вивезенню зерна з окупованого Криму.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині виставили на продаж базу відпочинку "Ракета". Також ми писали, що в Одесі продають зруйновану кваритру за ціною цілої.

Одеса корабель ProZorro Одеська область Новини Одеси продаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
